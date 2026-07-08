Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκίς.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε απόσταση από τον ομώνυμο αραιοκατοικημένο οικισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφέρεται άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.