Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Πέμπτη (9/7) λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε ισχύ τίθεται την Πέμπτη (9/7) προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Πιο αναλυτικά, το εν λόγω μέτρο αφορά περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και θα εφαρμοστεί από τις 08:00 έως τις 20:00, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 («υψηλή») σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, με στόχο την προστασία των δασικών εκτάσεων ενόψει των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι περιοχές όπου θα ισχύσει η απαγόρευση είναι οι εξής:

Δήμος Κασσάνδρας

Η χερσόνησος της Κασσάνδρας, στην περιοχή της κορυφογραμμής από τον Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή.

Οι περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Δημοτικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας

Η κορυφογραμμή Δραγουνδέλι στη χερσόνησο της Σιθωνίας, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη

Η περιοχή από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη.

Η περιοχή Τσάμια Στρατονίκης.

Η περιοχή Φυσώκα.

Το Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Για την τήρηση του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, προβλέπεται η απομάκρυνση πολιτών που ενδεχομένως βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της απαγόρευσης.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες και τα προληπτικά μέτρα, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.