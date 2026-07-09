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Φωτιά σε επιχείρηση κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους
Ειδήσεις
16:35 - 09 Ιουλ 2026

Φωτιά σε επιχείρηση κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης, κοντά στην παραλία, στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.      

Λίγο μετά τις 16:00 και συγκεκριμένα στις 16:13, ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας εξαιτίας των πυκνών καπνών που εκλύονται από τη φωτιά. Οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να διατηρούν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο βιοτεχνικής επιχείρησης, όπου καίγονταν απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά υλικά. Στη συνέχεια, οι φλόγες επεκτάθηκαν και στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται και άλλες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 23 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Στο μεταξύ, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

{https://www.youtube.com/watch?v=pWlqZb_vHXA&t=12s}

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