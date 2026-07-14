Marfin: Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών Αρχών οι τρεις συλληφθέντες – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες, που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρησμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Marfin, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο τεσσάρων μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη, 36 ετών που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη βρετανική Δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της Marfin και συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτγουϊκ στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Η 46χρονη αναμένεται να ερωτηθεί από τις βρετανικές αρχές αν θέλει να εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, ενώ υπενθυμίζεται πως η ίδια πρόσφατα είχε εκφράσει – τόσο στους αστυνομικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών, όσο και στη συνήγορό της – ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να δώσει όλες τις απαντήσεις.