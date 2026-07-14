Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε να γίνει πιο απλό, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό και πιο ελκυστικό για εργαζομένους και επιχειρήσεις.

«Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό πλαίσιο ασφάλισης επιπλέον του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, του e-ΕΦΚΑ. Με τις νέες ρυθμίσεις, δίνουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα πρόσθετης συνταξιοδοτικής προστασίας. Καθιστούμε τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές δίνοντάς τους τη δυνατότητα επιπλέον παροχών και κινήτρων, που θα τις βοηθήσουν να προσελκύουν νέο αλλά και να διατηρούν το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό τους. Σήμερα βάζουμε τα θεμέλια για καλύτερη συνταξιοδοτική προοπτική στο μέλλον», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Το ασφαλιστικό μας σύστημα απαρτίζεται από τρεις πυλώνες.

Πυλώνας 1: Υποχρεωτική ασφάλιση

Αποτελεί τον κύριο και ισχυρό πυλώνα του συστήματος με βασικό φορέα τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και το ΤΕΚΑ.Η στήριξη, η προστασία, η θωράκιση και η συνεχής βελτίωση του αποτελεί την κύρια αποστολή και προτεραιότητα του Κράτους

Πυλώνας 2: Επαγγελματική ασφάλιση

Περιλαμβάνει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα ομαδικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία προσφέρουν πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές.

Πυλώνας 3: Ιδιωτική ασφάλιση

Πρόκειται για τα ατομικά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, της επαγγελματικής ασφάλισης, μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, θα ενισχύσει την προστασία του θεσμού και θα καταστήσει την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις.

Το σχέδιο νόμου εισάγει τρεις σημαντικές αλλαγές:

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση.Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, για τις οποίες είναι δύσκολη η δημιουργία αυτοτελούς Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά στον εξορθολογισμό του φορολογικού πλαισίου, καθιστώντας την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βελτιώνονται τα φορολογικά κίνητρα, με αποσύνδεση από τα έτη ασφάλισης και σύνδεση με την ηλικία του ασφαλισμένου, κατά τρόπο πιο απλό και λειτουργικό. Παράλληλα,καταργείται η φορολογικήποινή όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η τρίτη σημαντική κεντρική παρέμβαση για την προστασία των ασφαλισμένων αφορά στην πλήρη φορητότητα των δικαιωμάτων τους, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.Ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργασία θα μπορεί να μεταφέρει ευκολότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του σε νέο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης. Παράλληλα, εισάγεται ομαδική φορητότητα, καθώς θεσπίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από ΤΕΑ σε ΤΕΑ, από ΤΕΑ σε ΟΑΠΕΣ, από ΟΑΠΕΣ σε ΤΕΑ και από ΟΑΠΕΣ σε ΟΑΠΕΣ. Επιπλέον, διευκολύνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας με τη θέσπιση της ατομικής φορητότητας. Η φορητότητα συνδυάζεται με ισχυρές εποπτικές δικλίδες προστασίας των ασφαλισμένων που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε η ενίσχυση της ευελιξίας να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων.

Το νέο πλαίσιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και για την Οικονομία της χώρας.

Για τους ασφαλισμένους, ενισχύει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, προστατεύει τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και δίνει τη δυνατότητα πρόσθετων παροχών.

Για τις επιχειρήσεις, δίνει κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, παρέχει τη δυνατότητα εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικής σύμβασης, ενισχύει το employerbranding και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής- επενδυτικής ενίσχυσης και καθιστά πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν επαγγελματική ασφάλιση.

Και όλα αυτά με σημαντικά φορολογικά κίνητρα και ωφέλειες για όλους,εργαζόμενους, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Για την Οικονομία, συσσωρεύει επενδυτικά κεφάλαια, διοχετεύει τη ρευστότητα στην οικονομία και αποτρέπει τη φυγή κεφαλαίων, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και αξιοποιεί την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, επένδυσης και ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής επάρκειας.

Της διαμόρφωσης του νομοσχεδίου προηγήθηκε στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και εκτενής διαβούλευση της Υπουργού Νίκης Κεραμέως,της Υφυπουργού Άννας Ευθυμίου και του Γενικού Γραμματέα Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου με τους κοινωνικούς εταίρους, την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Από τον διάλογο προέκυψαν σημαντικές προτάσεις, μεγάλος αριθμός εκ των οποίων ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου.

Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opengov.gr/ypergasias/deliberations/enischysi-tis-epaggelmatikis-asfalisis-perissoteres-dynatotites-gia-ergazomenoys-kai-epicheiriseis/?show_intro=1και θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι τις 27 Ιουλίου 2026. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.