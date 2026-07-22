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Καύσωνας σε εξέλιξη: Ακραίες θερμοκρασίες και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές
Ειδήσεις
08:28 - 22 Ιουλ 2026

Καύσωνας σε εξέλιξη: Ακραίες θερμοκρασίες και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
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Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και τις αρχές να απευθύνουν συνεχείς συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή.

Οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν χθες ιδιαίτερα υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες, με την άσφαλτο να αγγίζει τους 60°C, ενώ σε οροφές αυτοκινήτων και ταράτσες οι τιμές ξεπέρασαν ακόμη και τους 70°C. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η επαρκής ενυδάτωση, η παραμονή σε δροσερούς χώρους και η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, αποτελούν τα βασικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπόνηση.

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, συνοδευόμενο από πορτοκαλί προειδοποίηση για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Η παρατεταμένη ζέστη, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς νότιους ανέμους, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Για πρώτη φορά κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο έχει τεθεί σε ισχύ κόκκινος συναγερμός, το ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας, για πέντε περιφέρειες της χώρας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μετά τη σύσκεψη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και κάλεσε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών.

Η ζέστη επιβαρύνει τον αστικό ιστό

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από την Πέμπτη θα ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση του καύσωνα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες ώστε τα κτίρια και ο αστικός ιστός να αποβάλουν τη συσσωρευμένη θερμότητα, εφόσον δεν ακολουθήσει νέο θερμό κύμα.

Ιδιαίτερα έντονη παραμένει η δυσφορία κατά τις βραδινές ώρες στα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, που διατηρεί υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Η παρατεταμένη έκθεση των κατασκευών στη ζέστη αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των κτιρίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ακόμη και μικρορωγμές ή παραμορφώσεις σε δομικά στοιχεία.

Πρόγνωση καιρού

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν σήμερα κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 41 έως 42°C, ενώ στη Θεσσαλία ενδέχεται τοπικά να αγγίξει ακόμη και τους 43°C. Η θερμική καταπόνηση θα είναι ιδιαίτερα έντονη, ειδικά στις πόλεις, όπου η ζέστη παραμένει αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, εξασθενώντας από το απόγευμα. Το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στα βόρεια θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40 με 41°C, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 2 έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων και μέγιστη θερμοκρασία 34 με 35°C.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από την Πέμπτη ξεκινά η σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα, με τη θερμοκρασία να επανέρχεται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 32 και 35°C, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή προβλέπεται πιο αισθητή μεταβολή του καιρού, καθώς βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και στη συνέχεια θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση.

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και στα ανατολικά θα επιμείνουν τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ, διατηρώντας τη θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα.

Την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε πιο φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες μετά το παρατεταμένο κύμα καύσωνα.

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