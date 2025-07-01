ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η ΕΚΟ στήριξε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ως Μέγας Χορηγός για 5η συνεχόμενη χρονιά
Επιχειρήσεις
16:18 - 01 Ιουλ 2025

Η ΕΚΟ στήριξε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ως Μέγας Χορηγός για 5η συνεχόμενη χρονιά

Reporter.gr Newsroom
Το  “EKO Acropolis Rally 2025”, που έστρεψε στην Ελλάδα το παγκόσμιο ενδιαφέρον των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου σε 4 Περιφέρειες της χώρας, με 17 Ειδικές Διαδρομές και 345 αγωνιστικά χιλιόμετρα και τη συμμετοχή 69 πληρωμάτων από 31 κράτη, που πρόσφεραν στο κοινό δυνατές συγκινήσεις και υψηλό αγωνιστικό θέαμα.

Η ΕΚΟ, με καθοριστική συμβολή στην επιστροφή του ιστορικού αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) το 2021, συνέβαλε και αυτή τη χρονιά ενεργά στην επιτυχία του. Τόσο στις απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές σε Κορινθία, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία όσο και με τη διεξαγωγή του “EKO Athens Super Special Stage” που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο και έδωσε την ευκαιρία σε οικογένειες και παιδιά να απολαύσουν μοναδικές αγωνιστικές στιγμές.

-2_eb3c7.jpg

Παράλληλα με την αγωνιστική διάσταση, η ΕΚΟ, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, ανέδειξε για μία ακόμη χρονιά το ζήτημα της οδικής ασφάλειας μέσα από το πρόγραμμα “EKO Ράλλυ Ακρόπολις Road Safety”, που υλοποιεί με τα συναρμόδια Υπουργεία, Αθλητισμού, Υποδομών & Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία και σειρά πρωτοβουλιών:

  • Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της ΕΚΟ στο Ζάππειο, στελέχη της Τροχαίας απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού και παρουσίασαν τεχνικά μέσα ελέγχου, ενώ μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης για τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης.
  • Με μια νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού, η οποία έδωσε έμφαση στα νέα, χαμηλότερα όρια ταχύτητας στον αστικό ιστό, το «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις» μετέφερε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας το μήνυμα «Μειώστε Ταχύτητα» για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. Την καμπάνια επιμελήθηκε η Motorsport Greece.

«Με την στήριξη της ΕΚΟ, το ιστορικό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί και πάλι σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό και προσφέρει τεράστια ώθηση στην προβολή της χώρας μας διεθνώς. Για όλους εμάς στην ΕΚΟ, η οδήγηση συνδέεται πάντα με την υπεύθυνη συμπεριφορά. Το EKO Ράλλυ Ακρόπολις μας δίνει ξανά την ευκαιρία, με μια νέα καμπάνια ενημέρωσης, να ενισχύσουμε την κουλτούρα οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, ώστε να σωθούν ζωές. Η υποστήριξή μας σε πρωτοβουλίες που οδηγούν την Ελλάδα μπροστά είναι δεδομένη», δήλωσε η Διευθύντρια Marketing Εμπορίας της HELLENiQ ENERGY, Χριστίνα Μηλιαράκη.

