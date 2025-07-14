Καφούνης για Ψηφιακή Κάρτα: Αίτημα για 30λεπτη πρόωρη προσέλευση - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ

Τις αλλαγές που επιφέρει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εξέτασε σήμερα το Δ.Σ της ΕΣΕΕ στο οποίο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Γεν. Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων κ. Νικος Μηλαπίδης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το Υπόμνημα που απέστειλε πρόσφατα η ΕΣΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο, εκτός από τις αναλυτικές παρατηρήσεις επί των διατάξεων του νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται μία σειρά τεκμηριωμένων προτάσεων που μπορούν να μετατρέψουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά εργασίας σε εργαλείο ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης τόνισε: «Με τη συμμετοχή του κ. Μηλαπίδη στο Δ.Σ της ΕΣΕΕ συνεχίσαμε τον ουσιαστικό διάλογο με το Υπουργείο Εργασίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο όπως έχουμε πει έχει αρκετά θετικά σημεία για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Είχα την ευκαιρία να αναδείξω τις διορθωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε ορισμένες σημαντικές διατάξεις.

Τόνισα πως τα πρόστιμα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας παραμένουν δυσθεώρητα και ότι η δυνατότητα τριαντάλεπτης πρόωρης προσέλευσης που έχουμε ζητήσει για τα εμπορικά καταστήματα είναι και δίκαιη και λογική. Κυρίως όμως επέμεινα στην μεγάλη εικόνα της πραγματικής οικονομίας, που αντικειμενικά υποδεικνύει την ανάγκη για μέτρα ουσιαστικής ελάφρυνσης των επιχειρήσεων και χρηματοδοτικής τους στήριξης, όπως αυτά που περιέχονται στο Υπόμνημα της Συνομοσπονδίας.

Οι προτάσεις μας στοχεύουν στην ολόπλευρη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και απηχούν την πραγματική κατάσταση της αγοράς και την αγωνία του εμπορικού κόσμου, γι’ αυτό καλούμε τον πρωθυπουργό και τα συναρμόδια υπουργεία να τις εντάξουν στο «πακέτο» των μέτρων που σχεδιάζουν να ανακοινώσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Ο Γεν. Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων κ. Νίκος Μηλαπίδης ανέφερε: «Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών των επιχειρήσεων και του κλάδου του εμπορίου σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας έχει ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας και λιγότερης γραφειοκρατίας, με ταυτόχρονο πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σε αυτά στοχεύει το νομοσχέδιο, εισάγοντας πλήθος προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζομένους και απλοποίηση διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.

Τόσο η διάταξη του νομοσχεδίου που αφορά στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση όσο και εκείνη που δίνει τη δυνατότητα μίας επιπλέον ώρας υπερωριακής εργασίας και στο σύνολο των 13 ωρών στον ίδιο εργοδότη είναι προαιρετικές και έχουν στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επιτρέπει τη διαφανή λειτουργία της επιχείρησης και, μέσω αυτής, οι τυπικοί και νόμιμοι επιχειρηματίες θα βγουν κερδισμένοι στον ανταγωνισμό. Χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα οφέλη και τον τρόπο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με την ΕΣΕΕ σε αυτή την κατεύθυνση».