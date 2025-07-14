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Ανεπίσημη συνάντηση Τραμπ-Στάρμερ στη Σκωτία στα τέλη Ιουλίου
Ειδήσεις
17:33 - 14 Ιουλ 2025

Ανεπίσημη συνάντηση Τραμπ-Στάρμερ στη Σκωτία στα τέλη Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση Τραμπ – Στάρμερ θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (Δευτέρα, 14/7) η Ντάουνινγκ Στριτ, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία, όπου διαθέτει δύο γήπεδα γκολφ.  

«Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πραγματοποιήσει ιδιωτική επίσκεψη στη Σκωτία αργότερα αυτόν τον μήνα», είπε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Σημείωσε, δε, πως «δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιωτική επίσκεψη, δεν θα υπάρξει επίσημη διμερής συνάντηση, όμως ο πρωθυπουργός δέχτηκε με χαρά να συναντήσει τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της παραμονής του».

Η επίσκεψη αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο το τριήμερο 17-19 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου. Θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μελάνια, και θα γίνει δεκτός στον πύργο του Γουίνδσορ, στα δυτικά του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο Τραμπ είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στη Βρετανία: σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov, μόλις το 16% των Βρετανών έχει θετική άποψη για τον Αμερικανό πρόεδρο, έναντι 70% που έχει αρνητική γνώμη.

Την πρόσκληση του Καρόλου είχε παραδώσει στις 27 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός Στάρμερ, όταν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο Τραμπ, ενθουσιασμένος με τη "μεγάλη τιμή", έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενό της, χαρακτηρίζοντας τον Κάρολο "θαυμάσιο άνθρωπο". Η πρόσκληση δεν ανέφερε ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία, ούτε τοποθεσία, κάνοντας μόνο λόγο για μια πρώτη, ανεπίσημη συνάντηση στη Σκωτία, στο Μπαλμόραλ ή στο Ντάμφρις Χάους, μια ιστορική εξοχική έπαυλη του 18ου αιώνα και μια "επίσημη επίσκεψη" σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά αμέσως ο Τραμπ πρότεινε το Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν εκείνος που πίεσε τον Κάρολο να απευθύνει την πρόσκληση, με στόχο να επωφεληθεί η Βρετανία από τον θαυμασμό του Αμερικανού προέδρου για τη βασιλική οικογένεια. Τα Ανάκτορα αρχικά είχαν επιφυλάξεις, λόγω της απειλής του Τραμπ να προσαρτήσει τον Καναδά, καθώς ο αρχηγός του καναδικού κράτους είναι ο Κάρολος.

Οι επίσημες επισκέψεις στη Βρετανία οργανώνονται κατόπιν πρότασης της κυβέρνησης.


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