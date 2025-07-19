Περίπλους στα ελληνικά νησιά μέσα από τις αίθουσες τέχνης

Προτάσεις για μια περιήγηση σε χώρους τέχνης και μουσεία στα νησιά του Αιγαίου, που λίγο πριν τις διακοπές ξεδιπλώνουν ένα ελκυστικό και πολυποίκιλο εκθεσιακό πρόγραμμα, περιμένοντας έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Ο υδράργυρος σκαρφαλώνει φλερτάροντας όλο και συχνότερα με τους 40 βαθμούς. Το ελληνικό καλοκαίρι αρχίζει και μαζί του, για κάποιους, η απόδραση και η αναζωογονητική παραμονή παρά θίν’ αλός. Στην πόλη, οι περισσότερες αίθουσες τέχνης ολοκληρώνουν το εκθεσιακό τους πρόγραμμα και ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για τα νησιά… Εκεί όπου μετακομίζουν και πολλοί έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες και τα έργα τους, προσφέροντας ευκαιρίες για μια πιο χαλαρή επίσκεψη σε χώρους τέχνης και μουσεία, που έχουν ξεκινήσει ήδη να ξετυλίγουν το θερινό τους πρόγραμμα, σε χώρους επίσημους και ανεπίσημους.

Με αυτήν την ευκαιρία, πραγματοποιούμε έναν νοερό περίπλου στα νησιά του Αιγαίου, παρουσιάζοντας για τον αναγνώστη και μελλοντικό επισκέπτη τις εικαστικές προτάσεις που θα συναντήσει αν έχει τη δυνατότητα να βρεθεί, έστω και για λίγες μέρες, κοντά στη θάλασσα…

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