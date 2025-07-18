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Βρετανικό δικαστήριο απαιτεί διακοπή των νομικών ενεργειών της JP Morgan κατά της Viva
Επιχειρήσεις
19:12 - 18 Ιουλ 2025

Βρετανικό δικαστήριο απαιτεί διακοπή των νομικών ενεργειών της JP Morgan κατά της Viva

Reporter.gr Newsroom
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Το Εμπορικό Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου που ασχολείται με την δικαστική διαμάχη της JP Morgan με την Viva, εξέδωσε απόφαση την Παρασκευή (18/7), σύμφωνα με την οποία απαγορεύει στην JPM να συνεχίσει τις δικαστικές ενέργειές της στην Ελλάδα κατά συγκεκριμένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Viva.

Η απόφαση θεωρείται ότι αποτελεί παραδοχή πως η JPM χρησιμοποιούσε αβάσιμες νομικές αξιώσεις ως όπλο σε μια «νομική εκστρατεία» για να ασκήσει πίεση στην WRL, τον Χάρη Καρώνη και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Viva, και να εμποδίσει τη WRL, εταιρεία συμφερόντων Χάρη Καρώνη και βασικού μετόχου της Viva, να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου 2025, το Εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε υπέρ της WRL, με αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του μεριδίου της JPM στην Viva έως τον Αύγουστο του 2025.

Βρετανικό δικαστήριο έχει ήδη ανακοινώσει ότι το ζήτημα της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (Call Option) – δηλαδή, εάν η JPM άσκησε έγκυρα το δικαίωμα εξαγοράς στις 29 Ιανουαρίου 2024 – θα εκδικαστεί αργότερα μέσα στο έτος. Πηγές θεωρούν ότι η εν λόγω απόφαση αίρει ένα ακόμη εμπόδιο, καθώς η WRL παραμένει επικεντρωμένη στην επέκταση της Viva.

«Καλωσορίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η JPM παραβίασε τη Συμφωνία Μετόχων (SHA) με την WRL και υποχρεούται να διακόψει τις αβάσιμες δικαστικές ενέργειές της στην Ελλάδα εναντίον ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva, με τις οποίες αξιώνει αποζημίωση 917 εκατομμυρίων ευρώ (το ποσό που επένδυσε στη Viva)», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Καρώνης, συνιδρυτής της WRL, CEO και ιδρυτής της Viva.

«Η σημερινή απόφαση εκθέτει τη στρατηγική της JPM για αυτό που είναι: μία στοχευμένη νομική εκστρατεία που αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης κατά της WRL και τον εκφοβισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva μέσω αβάσιμων νομικών αξιώσεων, με μοναδικό σκοπό να παρεμποδίσει τη WRL να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς της και να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Viva», συνεχίζει ο Χάρης Καρώνης.

«Κατόπιν της σημερινής απόφασης, και της πρόσφατης αποτυχημένης απόπειρας της JPM να ασκήσει έφεση σε προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το μοναδικό δικαίωμα εξαγοράς (one-shot call option), ήρθε η ώρα η JPM να δώσει τέλος σε αυτή την επαναλαμβανόμενη αυτο-ταπεινωτική συμπεριφορά και να προχωρήσει σε εποικοδομητικό διάλογο.

» Παρά την τακτική της JPM, η πορεία ανάπτυξης της Viva μιλάει από μόνη της. Τον Ιούλιο 2025, η Viva τετραπλασίασε τα έσοδα της, επιτυγχάνοντας μηνιαία κέρδη αντίστοιχα των συνολικών μηνιαίων εσόδων της Εταιρείας κατά τη χρονική στιγμή της αρχικής συναλλαγής. Αυτή η επιτυχία είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αποτίμησαν πρόσφατα την αξία της Viva σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

»Η JPM πρέπει τώρα να υποχωρήσει και να επιτρέψει στη Viva να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική ανάπτυξή της», καταλήγει στη δήλωσή του ο ιδρυτής της Viva.

Τέλος, σημειώνεται ότι η σημερινή απόφαση έπεται της δίκης που πραγματοποιήθηκε, κατά επίσπευση, στις 24-26 Ιουνίου 2025 στο Λονδίνο, κατά την οποία η WRL ανέδειξε πώς οι νομικές ενέργειες της JPM στην Ελλάδα ξεπέρασαν κάθε όριο, χαρακτηριζόμενες ως αβάσιμες και καταχρηστικές.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 19:20
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