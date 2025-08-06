ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγωγή «μαμούθ» κατά της Booking από 10.000 ξενοδόχους για καταχρηστικές πρακτικές
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:01 - 06 Αυγ 2025

Αγωγή «μαμούθ» κατά της Booking από 10.000 ξενοδόχους για καταχρηστικές πρακτικές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περίπου 10.000 ξενοδόχοι από όλη την Ευρώπη προχωρούν σε συλλογική αγωγή κατά της πλατφόρμας κρατήσεων Booking, κατηγορώντας την για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και παράνομες τιμολογιακές πρακτικές στον τομέα των online κρατήσεων τουριστικών καταλυμάτων.

Η αγωγή κατατέθηκε στο δικαστήριο του Άμστερνταμ, όπου kai βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, από το ολλανδικό Ίδρυμα Hotel Claims Alliance Foundation, με τη στήριξη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ξενοδοχείων. Οι ζημίες που αποδίδονται στην Booking υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχες επισημάνσεις για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές είχε κάνει και η γαλλική αρχή καταπολέμησης της απάτης (Répression des Fraudes) τον Ιούνιο, κατηγορώντας την εταιρεία ότι περιορίζει τη δυνατότητα των ξενοδοχείων να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές είτε στις δικές τους ιστοσελίδες είτε σε άλλες πλατφόρμες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήπιες απώλειες για το Bitcoin παρά την αστάθεια - Σε αρνητικό έδαφος τα altcoins
Νομίσματα

Ήπιες απώλειες για το Bitcoin παρά την αστάθεια - Σε αρνητικό έδαφος τα altcoins

Χατζηδάκης: Καμία ανοχή για ΟΠΕΚΕΠΕ - Προτεραιότητα η ακρίβεια και οι φόροι
Πολιτική

Χατζηδάκης: Καμία ανοχή για ΟΠΕΚΕΠΕ - Προτεραιότητα η ακρίβεια και οι φόροι

Γκίκας για ναυτικό ατύχημα στα Στύρα: Περιέργο περιστατικό - Θα γίνει ενδελεχής έρευνα
Ναυτιλία

Γκίκας για ναυτικό ατύχημα στα Στύρα: Περιέργο περιστατικό - Θα γίνει ενδελεχής έρευνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Στον δρόμο προς… τα δικαστήρια ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδης μετά τη «βεντέτα» για το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική

Στον δρόμο προς… τα δικαστήρια ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδης μετά τη «βεντέτα» για το ακίνητο Ανδρουλάκη

The Atlantic: Ο Πατέλ αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού – Ο αρχηγός του FBI απαντά με αγωγή
Ειδήσεις

The Atlantic: Ο Πατέλ αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού – Ο αρχηγός του FBI απαντά με αγωγή

Pfizer: Κέρδισε αγωγή 1,9 δισ. ευρώ κατά Πολωνίας και Ρουμανίας για τα εμβόλια του Covid-19
Υγεία

Pfizer: Κέρδισε αγωγή 1,9 δισ. ευρώ κατά Πολωνίας και Ρουμανίας για τα εμβόλια του Covid-19

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ