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Θεοδωρικάκος: €300 εκατ. για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία
Πολιτική
15:55 - 28 Αυγ 2025

Θεοδωρικάκος: €300 εκατ. για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε στην τοποθέτησή του στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη ότι η πόλη αλλάζει επίπεδο και βιώνει μια πρωτοφανή ευνοϊκή συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση διαθέτει σχέδιο που υλοποιείται για την πόλη, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα αποτελεί μεγάλη πρόκληση, δίπλα στη σταθερή δημοσιονομική πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη «ενίσχυσης της βιομηχανίας, των εξαγωγών, της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας που δημιουργεί νέα ανταγωνιστικά προϊόντα και συμβάλλει στη μείωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου».

Ο υπουργός ανέφερε πως «τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 222 επενδυτικά σχέδια από τον αναπτυξιακό νόμο με στήριξη 301 εκατ. ευρώ για τη Μακεδονία και τη Θράκη» και συνέχισε πως «η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας και αποτελεί την πεμπτουσία των τριών πρώτων καθεστώτων ύψους 450 εκατ. ευρώ του νέου αναπτυξιακού νόμου». Τόνισε μάλιστα πως για πρώτη φορά υπάρχει ειδικό καθεστώς στο οποίο δεσπόζουν η Μακεδονία, η Θράκη και οι περιοχές με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τα Βιομηχανικά Πάρκα της Βόρειας Ελλάδας, όπου δίνονται συνολικά 22 εκατ. ευρώ. Στη Σίνδο κατευθύνονται τα 7,5 εκατ. ευρώ, όπου τα έργα αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, βιολογικού καθαρισμού και οδικού δικτύου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025.

Αναφορικά με το στρατόπεδο Γκόνου, ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι «προχωράμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος για τη δημιουργία ενός ισχυρού διαμετακομιστικού κέντρου».

Τέλος, για το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς Thess INTEC στην Περαία, υπογράμμισε πως «είναι διακηρυγμένη η θέληση του Πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί αυτό το καινοτόμο έργο. Υπάρχει η απόλυτη δέσμευσή μας, έχοντας εξασφαλίσει το σύνολο των χρημάτων, ώστε το έργο να γίνει από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και να ανοίξει μια νέα εποχή για την πόλη».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 20:18
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