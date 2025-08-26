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Plum: Λανσάρει τον κανόνα αποταμίευσης «Ηλιόλουστες Ημέρες» για να ενισχύσει τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων
Επιχειρήσεις
14:30 - 26 Αυγ 2025

Plum: Λανσάρει τον κανόνα αποταμίευσης «Ηλιόλουστες Ημέρες» για να ενισχύσει τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων

Reporter.gr Newsroom
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Η έξυπνη εφαρμογή διαχείρισης χρημάτων Plum λάνσαρε τον νέο κανόνα αποταμίευσης «Ηλιόλουστες Ημέρες» για να βοηθήσει τους χρήστες να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους.

Κάθε φορά που η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι επικρατεί ηλιοφάνεια στην τοποθεσία που έχει δηλώσει ο χρήστης, η Plum θα βάζει αυτόματα χρήματα στην άκρη για όσους έχουν ενεργοποιήσει τον κανόνα. Η νέα αυτή αυτοματοποίηση είναι εμπνευσμένη από τον ιδιαίτερα δημοφιλή κανόνας αποταμίευσης «Βροχερές Ημέρες», που βάζει ένα συγκεκριμένο ποσό στην άκρη κάθε φορά που βρέχει.

Ο κανόνας «Ηλιόλουστες Ημέρες» προσφέρει στους χρήστες πέντε διαφορετικές λειτουργίες για να ενισχύσουν τις αποταμιεύσεις τους:

  • Στη Σκιά– Βάζει στην άκρη €1 κάθε ηλιόλουστη μέρα
  • Στη Φωτεινή Πλευρά– Βάζει στην άκρη €2 κάθε ηλιόλουστη μέρα
  • Ήρθε το Καλοκαίρι– Βάζει στην άκρη €5 κάθε ηλιόλουστη μέρα
  • Μέρα για Παραλία– Βάζει στην άκρη €10 κάθε ηλιόλουστη μέρα
  • Καίει ο Ήλιος– Βάζει στην άκρη €20 κάθε ηλιόλουστη μέρα

Με τη νέα αυτή λειτουργία, οι χρήστες της Plum που θα ενεργοποιήσουν τον κανόνα «Ήρθε το Καλοκαίρι» θα μπορούσαν να αποταμιεύσουν περίπου €1.140 σε ένα έτος, βασισμένο στον περσινό αριθμό ηλιόλουστων ημερών (228 ημέρες συνολικά). Αν ένας χρήστης επέλεγε το υψηλότερο επίπεδο αποταμίευσης «Καίει ο Ήλιος» θα μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου €4.560 μέσα σε μόλις έναν χρόνο*.

Οι αυτόματοι κανόνες αποταμίευσης βρίσκονται στον πυρήνα της εφαρμογής Plum, την οποία έχουν κατεβάσει πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες για να τους βοηθήσει να επενδύσουν, να αποταμιεύσουν και να διαχειριστούν τα έξοδά τους. Αυτοί οι κανόνες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικοί στο να χτίσουν οι χρήστες μια σταθερή αποταμιευτική συνήθεια, καθώς δεν χρειάζεται να θυμούνται να βάζουν χρήματα στην άκρη οι ίδιοι. Εκτός από τον αυτόματο κανόνα, ο οποίος υπολογίζει και βάζει χρήματα στην άκρη με βάση τα εισοδήματα και τα έξοδα του χρήστη, η εφαρμογή προσφέρει και μια σειρά από άλλους δημοφιλείς κανόνες.

Για παράδειγμα, Η «Πρόκληση του 1c» αυξάνει καθημερινά την αποταμίευση κατά 1 cent, βοηθώντας τους χρήστες να συγκεντρώσουν έως και €667 τον χρόνο, ενώ η «Πρόκληση των 52 εβδομάδων» βάζει αυτόματα €1 την πρώτη εβδομάδα, €2 τη δεύτερη, και ούτω καθεξής, φτάνοντας συνολικά τα €1.378 σε ένα έτος. Οι «Στρογγυλοποιήσεις» κάθε εβδομάδα στρογγυλοποιούν τις συναλλαγές του χρήστη στο πλησιέστερο ευρώ και βάζουν στην άκρη τα ψιλά.

Η Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager, σχολίασε: «Η αποταμίευση μπορεί συχνά να μοιάζει με ανηφορική διαδρομή, ειδικά αυτή την περίοδο, με τις αυξημένες τιμές στο κόστος ζωής όπως λογαριασμοί, ενοίκια και φόροι. Γι’ αυτό πολλοί από τους χρήστες μας βρίσκουν την αυτοματοποίηση πολύ χρήσιμη για να πετυχαίνουν τους στόχους αποταμίευσης χωρίς να χρειάζεται να το κάνουν ενεργά οι ίδιοι.

Εμπνευσμένος από τον δημοφιλή κανόνα «Βροχερές Ημέρες», ο νέος κανόνας «Ηλιόλουστες Ημέρες» είναι ιδανικός για όσους νιώθουν ότι έχουν μείνει πίσω στην αποταμίευση και θέλουν να τονώσουν τα οικονομικά τους. Η νέα αυτή αυτοματοποιημένη λειτουργία αποταμίευσης επιτρέπει στους χρήστες να αποταμιεύουν κάθε φορά που βγαίνει ο ήλιος, χωρίς να θυμούνται καν ότι το κάνουν. Μέσα σε λίγους μήνες, θα εκπλαγείτε με το πόσα μπορείτε να αποταμιεύσετε βάζοντας μικρά ποσά συχνά στην άκρη, χάρη σε αυτήν τη νέα λειτουργία».

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