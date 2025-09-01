Με το δεξί ο Σεπτέμβριος για το Χρηματιστήριο – Στο επίκεντρο οι τράπεζες και αξιολογήσεις

Με το δεξί μεν το ξεκίνημα της 1ης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου (ΓΔ στις 2031 μονάδες +0,48%) αλλά πολύ μακριά από τα υψηλά ημέρας (2044 +1,15%) και με τον τζίρο αρκετά χαμηλότερα από τα συνήθη υψηλά επίπεδα στα 137 εκ. ευρώ.

Η σημερινή ανοδική συνεδρίαση έσπασε πάντως το πτωτικό τετραήμερο σερί που είχε (έχει) επηρεάσει και την επενδυτική ψυχολογία, με τις τράπεζες ξανά σε θέση οδηγού μετά και τις αρκετές θετικές εκθέσεις (με τελευταία της Euroxx). Ο ΔΤΡ είχε άνοδο +1,2% και καλύτερες τις ΑΛΦΑ +1,9% και ΕΤΕ +1,8%. Θετική εικόνα και σε ΒΙΟ +1,2%, ΜΟΗ +0,95%, ΟΤΕ +0,9% και ΟΠΑΠ +1%, υποχώρηση σε ΕΛΧΑ -2,5% , ΔΕΗ -1,1%, ΕΛΠΕ -1,75%, ΑΡΑΙΓ -1,8% και ΛΑΜΔΑ -1,2% μετά την απόπειρα διάσπασης του 7,50.

Ισορροπία στο ξεκίνημα της συνεδρίασης αλλά διαφορετική εικόνα προς το κλείσιμο με την σχέση ανοδικών/καθοδικών στις μετοχές που απαρτίζουν τον ΓΔ να βαραίνει πλησιάζοντας τις δημοπρασίες (αναλογία 19/35) με τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM -0.24%) να υπολείπεται από αυτόν της μεγάλης (FTSE +0.56%) με την ΙΝΛΟΤ να ξεχωρίζει τόσο σε τιμές (υψηλό 1,26 , κλείσιμο +3,3%) όσο και στον όγκο συναλλαγών (4,6 εκ. μετοχές).

ΙΝΤΚΑ +0,3% με κέρδη, υποχώρηση σε ΚΡΙ -1,6%, ΟΛΘ -1% και ΠΡΟΦ -3,7%, πτωτικό γύρισμα στον ΑΒΑΞ από το +2% με κλείσιμο στο 2,40 -0,8%.

Μήνας αξιολογήσεων ο Σεπτέμβριος με την DBRS να κάνει την αρχή αυτή την εβδομάδα και να ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα η Moody’s , η Fitch και ο S&P, αξιολογήσεις που θα μας απασχολήσουν όχι μόνο για την ελληνική οικονομία αλλά ίσως περισσότερο άλλες ευρωπαϊκές (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία κα) τα ομόλογα των οποίων βρίσκονται υπό σχετική πίεση, ενώ την Παρασκευή έχουμε και την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ Β τριμήνου.

Αποτελεσμάτων εξαμήνου συνέχεια αυτή την εβδομάδα με ΚΟΥΕΣ, ΟΠΑΠ και ΙΝΤΕΚ να αναλαμβάνουν δράση ενώ αύριο 2/9 έχουμε και την αποκοπή του μερίσματος στον ΑΒΑΞ 0,07 ευρώ/μετοχή (απόδοση 2,9%).

Κρίσιμη η επιβεβαίωση (ή μη) της διάσπασης των 2035 μονάδων για τον ΓΔ (με τα απαραίτητα φίλτρα) επίπεδο που θα καθορίσει τεχνικά και την βραχυπρόθεσμη πορεία του χρηματιστηρίου .

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης