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Αντίδραση στο ΧΑ με «στηρίγματα» από τις τράπεζες: Στις 2.032 μονάδες ο ΓΔ
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 03 Σεπ 2025

Αντίδραση στο ΧΑ με «στηρίγματα» από τις τράπεζες: Στις 2.032 μονάδες ο ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
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Επιχείρηση αντίδρασης στο ΧΑ μετά την πρόσφατη υποχώρηση της αγοράς (5 πτωτικές στις τελευταίες 6 συνεδριάσεις) με το πρωινό χαμηλό των 1993 μονάδων να κρατάει και να ανακάμπτει σταδιακά έως τις παρυφές του σημείου καμπής στις 2034 μονάδες και τελικό κλείσιμο για τον ΓΔ στις 2032 +1.5% με την ευγενική χορηγία ως συνήθως του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +2,36%)

Αλλαγή και στην αναλογία ανοδικών/καθοδικών στον FTSE με 24 ανοδικές για μόλις 1 σταθερή (ΔΑΑ) , με τις καλύτερες αποδόσεις σε ΕΤΕ +3,3%, ΕΥΡΩΒ +2,5%, ΑΛΦΑ +2,4%, CENER +2,5%, ΔΕΗ +2,3%, ΤΙΤΑΝ +2% , ΟΤΕ +1,4% και ΑΡΑΙΓ +1,7%.

Πιο αναιμική η κίνηση στην μεσαία με ΤΡΕΣΤΑΤΕ +2,3%, ΦΡΛΚ +1,3%, ΙΝΤΕΚ +2,2%, ΛΑΒΙ +2,2% και ΙΝΤΚΑ +1,1% σε θετικό έδαφος, πιέσεις σε ΑΔΜΗΕ -0,9% μετά τις δηλώσεις Κυπρίων αξιωματούχων σχετικά με το μέλλον της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου , ΟΛΘ -2,4% και ΠΡΟΦ -1,1% με ουρά πωλητών από χθες.

Αρκετά τα πακέτα στην συνεδρίαση (πάνω από 19 εκ. ευρώ κυρίως σε τράπεζες και Aktr) με τον τζίρο να φτάνει στα 168 εκ. για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του Αυγούστου.

Νέα έκδοση ετήσιων Εντόκων Γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ για συνολικό ποσό 600 εκ. και τελικού επιτοκίου 1,97% (υψηλότερα από την τελευταία έκδοση με επιτόκιο 1,84%), εν μέσω διεθνούς αναταραχής στις ομολογιακές αγορές – κυρίως στις μακρινές λήξεις – με τις αποδόσεις να χτυπάνε πολυετή υψηλά κάτι που μπορεί να προβληματίσει χώρες που θα έχουν το επόμενο διάστημα άμεση ανάγκη αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους τους.

Αντίδραση και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax +0.6% και τον Cac +0.8% σε μια προσπάθεια να ξεκολλήσει από τα χαμηλότερα σκαλοπάτια των αποδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μόλις +3,7% έως χθες), σε πλήρη αντίθεση με την ελληνική αγορά όπου παρά την πρόσφατη υποχώρηση παραμένει στην κορυφή των αποδόσεων (ΓΔ +38%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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