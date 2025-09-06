ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Alpha Bank και τα ΕΛΤΑ δημιουργούν ένα νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης και οικονομικής ανάπτυξης
Συζήτηση του Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου με τον Γρηγόρη Σκλήκα στη ΔΕΘ
Επιχειρήσεις
16:33 - 06 Σεπ 2025

Η Alpha Bank και τα ΕΛΤΑ δημιουργούν ένα νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης και οικονομικής ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), που αποτελεί «την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας», παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με τον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, στο Growthfund Agora της ΔΕΘ.

«Σήμερα, περίπου 1,1 εκατομμύριο πολίτες δεν έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου αναδεικνύοντας τη σημασία της σύμπραξης Alpha Bank – ΕΛΤΑ για την κάλυψη του χρηματοπιστωτικού κενού.

Πρόσβαση σε καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες για όλους Η διάθεση βασικών προϊόντων μέσω των σημείων ΕΛΤΑ ξεκινά πιλοτικά τους προσεχείς μήνες, με στόχο τη σταδιακή πανελλαδική κάλυψη. Όπως εξήγησε ο Deputy CEO της Alpha Bank: «Στην πρώτη φάση, οι πολίτες θα μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς και να διεκπεραιώνουν συναλλαγές στη γειτονιά τους, χωρίς μεγάλες μετακινήσεις. Από το 2026 και μετά, θα προστεθούν πιο σύνθετα προϊόντα, όπως έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, μέσω του τοπικού ταχυδρομείου, και συμμετοχή στο πρόγραμμα Bonus, χρηματοδοτικές λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις, τραπεζοασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και διάθεση POS για επαγγελματίες».

Για τα νοικοκυριά, αυτό σημαίνει απλούστερη καθημερινότητα – χρηματικές συναλλαγές, αποταμιεύσεις και αποστολές δεμάτων σε ένα και μόνο σημείο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συνεργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες: «σύνδεση αποστολών με ψηφιακές πληρωμές, πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και ενοποιημένα εργαλεία για logistics και οικονομική διαχείριση», σημείωσε.

Ένα νέο οικοσύστημα με κοινωνικό αποτύπωμα

Η συνεργασία, όπως είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, «εδράζεται στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για τη χρηματοπιστωτική ένταξη, όπου οι πολίτες έχουν σύγχρονες υπηρεσίες με την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται μέσα από την προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση σε τοπικά σημεία». Ωστόσο, δεν εξαντλείται στην ενίσχυση της τραπεζικής παρουσίας στην περιφέρεια, αλλά αποτελεί «την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας».

Προσέθεσε δε ότι αντίστοιχα μοντέλα έχουν ήδη πετύχει στο εξωτερικό, αναφέροντας την An Post στην Ιρλανδία και την Poste Italiane, σε συνεργασία με τη UniCredit στην Ιταλία, σημειώνοντας πως «αυτές οι εμπειρίες δείχνουν ότι η στρατηγική σύμπραξη τραπεζών και ταχυδρομείων μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική αξία για τους πολίτες και την οικονομία»

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά τα καλύτερα στοιχεία και των δύο πλευρών: • Των ΕΛΤΑ: ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων σε όλη τη χώρα, με σχέσεις εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες. Για μεγάλο αριθμό πολιτών, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, το τοπικό ταχυδρομείο είναι ένα οικείο και αξιόπιστο σημείο εξυπηρέτησης. •

Της Alpha Bank: σύγχρονη τραπεζική τεχνογνωσία, ψηφιακές δυνατότητες και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων για ιδιώτες και επιχειρήσεις. «Συνδυάζουμε την κληρονομιά και την εμβέλεια των ΕΛΤΑ αλλά και τη φιλοδοξία της διοίκησής τους να τα αναδείξει σε σημείο αναφοράς για τον κλάδο, με την καινοτομία και το βάθος προϊόντων της Alpha Bank, δημιουργώντας ένα νέο οικοσύστημα που αναβαθμίζει την καθημερινότητα πολιτών και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες. Δεν πρόκειται για μια απλή συμφωνία ‘διανομής προϊόντων’, αλλά για μια μακροπρόθεσμη πλατφόρμα ανάπτυξης με κοινωνικό αντίκτυπο», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς φαντάζεται ο Τσίπρας την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία;
Γιώργος Ραυτόπουλος

Πώς φαντάζεται ο Τσίπρας την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία;

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας συμβολίζει το χθες και έχει κριθεί από την κοινωνία
Πολιτική

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας συμβολίζει το χθες και έχει κριθεί από την κοινωνία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Συμβουλευτική Τραπεζική σε 220+ μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Συμβουλευτική Τραπεζική σε 220+ μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ
Πολιτική

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:14

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:00

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
23/06/2026 - 22:55

Ποιος έχει την ευθύνη στον μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ