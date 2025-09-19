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Η BC Partners θα καταβάλει €250 εκατ. στον ιδρυτή της United Group
Επιχειρήσεις
13:59 - 19 Σεπ 2025

Η BC Partners θα καταβάλει €250 εκατ. στον ιδρυτή της United Group

Reporter.gr Newsroom
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Η United Group, που ελέγχεται από την BC Partners LLP, κατέληξε σε συμφωνία να καταβάλει μπόνους ύψους €250 εκατ. στον αποπεμφθέντα ιδρυτή της United Group BV, Ντράγκαν Σόλακ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg .

Αναλυτικά το Bloomberg γράφει:

«Εταιρεία που ανήκει στον ιδρυτή Dragan Šolak είχε μηνύσει στο Λονδίνο μια εταιρεία ελεγχόμενη από την BC Partners, ισχυριζόμενη ότι του αρνήθηκαν μπόνους συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ τα οποία είχαν υποσχεθεί κατά την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ευρωπαϊκής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και μέσων.

Σύμφωνα με απόφαση βρετανικού δικαστηρίου που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη με τη συναίνεση όλων των πλευρών, η εταιρεία που ελέγχεται από την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων όφειλε να καταβάλει το ποσό στον Šolak. Ο δικαστής του Λονδίνου στο υπογεγραμμένο έγγραφο ανέφερε: «Η διαδικασία αναστέλλεται, εκτός για τους σκοπούς της εκτέλεσης της παρούσας συναίνεσης απόφασης.»

Η συμφωνία για την καταβολή του ποσού μπορεί να σηματοδοτεί μια προσπάθεια εκτόνωσης της μακρόχρονης διαμάχης μεταξύ του Šolak και της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο, μετά την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Ο Šolak έχει επίσης καταθέσει αγωγή στην Ολλανδία για άδικη απομάκρυνσή του από τη θέση σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

«Αυτό αποτελεί μια πλήρη και οριστική νίκη για τον πελάτη μας όσον αφορά την πολυαναμενόμενη καταβολή του ποσού», δήλωσε ο Simon Walsh, δικηγόρος που εκπροσωπεί την εταιρεία του Šolak στην υπόθεση του Λονδίνου.

Όταν τον Ιούνιο δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του ως σύμβουλος, η εταιρεία ενημέρωσε τον Šolak ότι το μπόνους, που αφορούσε την πώληση τμημάτων της επιχείρησης έναντι περίπου 1,5 δισ. ευρώ, θα καταβληθεί, όπως είχαν αναφέρει προηγουμένως άτομα εξοικειωμένα με την υπόθεση.

Ο Šolak, που είναι επίσης ιδιοκτήτης της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Southampton FC, ίδρυσε την εταιρεία στην πατρίδα του στη Σερβία το 2000 και, με τη βοήθεια χρηματοδότησης από ιδιωτικά κεφάλαια, μετέτρεψε την επιχείρηση σε μια εταιρεία με παραρτήματα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και στις περισσότερες άλλες χώρες των Βαλκανίων. Υπήρξε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και απομακρύνθηκε τον Ιούνιο.

Η BC Partners θα προχωρήσει στις πληρωμές αφού αφαιρέσει τυχόν φόρους που οφείλονται στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Η BC Partners αρνήθηκε να κάνει σχόλιο.».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 14:50
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