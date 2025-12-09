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Η United Group B.V. ολοκληρώνει με επιτυχία την αναχρηματοδότηση ομολόγου ύψους €400 εκατομμυρίων
Επιχειρήσεις
16:41 - 09 Δεκ 2025

Η United Group B.V. ολοκληρώνει με επιτυχία την αναχρηματοδότηση ομολόγου ύψους €400 εκατομμυρίων

Reporter.gr Newsroom
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Η United Group B.V., εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει σήμερα ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση ομολογιών σε ευρώ, με λήξη τον Ιανουάριο του 2032, συνολικής ονομαστικής αξίας €400 εκατομμυρίων.

Η τιμή έκδοσης των ομολογιών ήταν στο άρτιο και αυτές φέρουν σταθερό ετήσιο κουπόνι 6,25%. Οι ομολογίες είναι εισηγμένες στο “The International Stock Exchange”.

Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου, περιλαμβανομένης της εξαγοράς υφιστάμενων Ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης λήξεως 2027, της αποπληρωμής ποσών αντληθέντων από την υφιστάμενη ανακυκλούμενη γραμμή πίστωσης και ορισμένων τοπικών χρηματοδοτικών γραμμών, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών εξόδων και προμηθειών. Μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος (εξαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή). Η συναλλαγή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου και την προσέγγισή του για την έγκαιρη διαχείριση μελλοντικών λήξεων χρέους. Η επιτυχής έκδοση αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ομολογιούχων καθώς και τη δύναμη της ζήτησης για την πιστοληπτική ικανότητα της United Group στις αγορές ευρωομολόγων.

Η συναλλαγή ακολουθεί τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων Γ’ τριμήνου και εννεάμηνου 2025 της United Group στις 2 Δεκεμβρίου 2025, τα οποία έδειξαν ετήσια αύξηση τόσο των εσόδων όσο και του προσαρμοσμένου EBITDAal, καθώς και περαιτέρω μείωση της μόχλευσης. Για το εννεάμηνο του 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, σε περίπου €2,0 δισ., ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAal αυξήθηκε κατά 7%, σε περίπου €680 εκατ. Τα έσοδα δωδεκαμήνου ανήλθαν σε €2,7 δισ. (αύξηση 4% σε ετήσια βάση) και το προσαρμοσμένο EBITDAal δωδεκαμήνου σε €909 εκατ. (αύξηση 9% σε ετήσια βάση). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης βάσει του ετησιοποιημένου προσαρμοσμένου EBITDAal των δύο τελευταίων τριμήνων μειώθηκε στο 4,3x, από 4,7x στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ ο ακαθάριστος δείκτης μόχλευσης βάσει της ίδιας μεθοδολογίας μειώθηκε σε 4,4x, από 4,8x κατά την αντίστοιχη περίοδο.

Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, δήλωσε:

«Η επιτυχής αυτή συναλλαγή αποτελεί ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές ομολόγων μας και ένα φυσικό, επόμενο βήμα μετά τα ισχυρά αποτελέσματα Γ’ τριμήνου και εννεαμήνου. Μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τη συνετή προσέγγισή μας στη διαχείριση της κεφαλαιακής δομής, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας στις βασικές αγορές της ΕΕ και στη διατήρηση της θετικής δυναμικής του επιχειρηματικού μας πλάνου.»

Η J.P. Morgan ενήργησε ως παγκόσμιος συντονιστής και physical bookrunner. Οι BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International και UniCredit ενήργησαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και bookrunners.

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