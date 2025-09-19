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ΠΑΣΟΚ: Κίνδυνος «μνημονίου» στον πρωτογενή τομέα – Προειδοποίηση για αγροτικές ενισχύσεις και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
13:09 - 19 Σεπ 2025

ΠΑΣΟΚ: Κίνδυνος «μνημονίου» στον πρωτογενή τομέα – Προειδοποίηση για αγροτικές ενισχύσεις και ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Νέα προειδοποίηση από το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον κίνδυνο επιβολής μνημονίου στον πρωτογενή τομέα, με αφορμή τη λήξη της προθεσμίας που είχε τεθεί στη χώρα να παρουσιάσει σχέδιο αγροτικής-κτηνοτροφικής δράσης.  

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρισκάρει με τη ραθυμία και την αναποτελεσματικότητα της το μέλλον του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Υποθηκεύει την παραγωγική προοπτική της χώρας», τονίζει ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Και προσθέτει:

«Η προθεσμία της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 για την υποβολή αξιόπιστου και εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης παρήλθε χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης “καθησυχάζει” ότι έχει λάβει παράταση και παραδέχεται ότι θα υπάρχει κίνδυνος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αν τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρηθούν.»

«Ο ελληνικός λαός επωμίστηκε ένα πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο, εξαιτίας του “γαλάζιου” πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ανικανότητά της να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα.», σημειώνει σε έντονο ύφος ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει:

«Η ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη, κερδίζεται καθημερινά, με συνέπεια, διαφάνεια και πράξεις. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

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