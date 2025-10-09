ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα
Ειδήσεις
11:55 - 09 Οκτ 2025

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε, μέσω ανακοίνωσής του, την ικανοποίησή του για την «ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Το ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι «αποτελεί επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, αυτή η σημαντική πρόοδος θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή», κατέληξε η ανακοίνωση.

Έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στη βάση του σχεδίου 21 σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων. Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφεί επίσημα αργότερα σήμερα.

Για «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, «ευχαριστώντας» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ κι ανακοινώνοντας πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να επικυρωθεί η συμφωνία. «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», σημείωνε λίγο νωρίτερα μέσω X, αναφερόμενος στους ομήρους.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συμφώνησε σε «έναν τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», λέγοντας ότι εκτιμά τις προσπάθειες του Τραμπ «που αποσκοπούν στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στη διασφάλιση της πλήρους αποχώρησης της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

«Επιβεβαιώνουμε ότι οι θυσίες του λαού μας δεν θα είναι μάταιες και ότι θα παραμείνουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση», ανέφερε η δήλωση.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, μόλις το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει για την έγκριση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται την Πέμπτη, οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια αρχική, μερική αποχώρηση από τη Γάζα εντός 24 ωρών, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τους όρους της συμφωνίας.

«Στη συνέχεια, ξεκινάει το 72ωρο» για την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς θα προσπαθήσει να προχωρήσει νωρίτερα, αν είναι δυνατόν».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 11:59
