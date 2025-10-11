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ΗΠΑ: Απειλούν με κυρώσεις χώρες που θα στηρίξουν το «πράσινο τέλος» στη ναυτιλία
Ναυτιλία
11:10 - 11 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Απειλούν με κυρώσεις χώρες που θα στηρίξουν το «πράσινο τέλος» στη ναυτιλία

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν με την επιβολή κυρώσεων σε βάρος οποιασδήποτε χώρας υπερψηφίσει την επιβολή τέλους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «νεοαποικιακή».

Σε κοινή δήλωση, οι υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Ενέργειας Κρις Ράιτ και Μεταφορών Σον Ντάφι τόνισαν ότι «θα αγωνιστούμε σκληρά για να προστατεύσουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα, επιβάλλοντας κόστη στις χώρες που θα στηρίξουν το NZF», το λεγόμενο Net-Zero Framework, το πλαίσιο μέσω του οποίου σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το παγκόσμιο αυτό τέλος.

Το σχέδιο του ΔΝΟ για «πράσινη» ναυτιλία

Την ερχόμενη εβδομάδα, τα μέλη του ΔΝΟ –του οργανισμού του ΟΗΕ με έδρα το Λονδίνο– αναμένεται να ψηφίσουν την υιοθέτηση του Net-Zero Framework (NZF), το οποίο στοχεύει στη δραστική μείωση των εκπομπών CO₂ από τον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο. Αν εγκριθεί, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας οργανισμός του ΟΗΕ θεσπίζει παγκόσμιο φόρο εκπομπών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε «κατηγορηματικά» την πρόταση, δηλώνοντας ότι «δεν θα ανεχθεί κανένα μέτρο που θα αυξήσει το κόστος για τους πολίτες μας, τις επιχειρήσεις ενέργειας, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πελάτες τους, ακόμη και για τους τουρίστες».

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι οικονομικές συνέπειες του μέτρου θα είναι «καταστροφικές», με εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για αύξηση έως και 10% στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών παγκοσμίως.

Απειλές για αντίποινα: Από βίζες μέχρι πρόσθετους φόρους

Ανάμεσα στα αντίμετρα που εξετάζει η Ουάσιγκτον είναι:

  • περιορισμοί στη χορήγηση βίζας σε αξιωματούχους χωρών που θα υπερψηφίσουν το μέτρο,
  • και η επιβολή επιπρόσθετων τελών ή φόρων σε πλοία που φέρουν σημαία κρατών τα οποία θα στηρίξουν το NZF.

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για «μέτρο άδικο και οικονομικά επιζήμιο» που «επιβαρύνει δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες οικονομίες και την ελεύθερη ναυτιλιακή αγορά».

Η αντεπίθεση Τραμπ στην κλιματική ατζέντα

Η στάση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ανέστειλε εκ νέου τη συμμετοχή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα του 2015.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η κλιματική αλλαγή είναι «η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία», ενώ ενθαρρύνει την παραγωγή και χρήση ορυκτών καυσίμων και προωθεί την απορρύθμιση περιβαλλοντικών κανόνων.

Η νέα αμερικανική απειλή προς τα κράτη-μέλη του ΔΝΟ έρχεται σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση και να επιβάλει δεσμευτικούς στόχους μείωσης εκπομπών στον τομέα των μεταφορών , έναν από τους πλέον ρυπογόνους κλάδους διεθνώς.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και νησιωτικά κράτη που πλήττονται ιδιαίτερα από την κλιματική κρίση, σκοπεύουν να ψηφίσουν υπέρ του μέτρου παρά τις αμερικανικές πιέσεις.

Ωστόσο, η απειλή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον αναμένεται να προκαλέσει ένταση στη συνεδρίαση του ΔΝΟ στο Λονδίνο, καθώς αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση της προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών να θεσπίσουν παγκόσμια “πράσινα” πρότυπα στη ναυτιλία.

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