Ομίλος Καράτζη: «Πατάει» σε κάθε δυναμικό κλάδο της εθνικής οικονομίας

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης σε μια σειρά κλάδων όπως οι ΑΠΕ, η βιομηχανία πλαστικών και ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται ο ξενοδοχειακός τομέας του Ομίλου Καράτζη.

Ιδιαίτερα, βέβαια, δίνει έμφαση στον τουρισμό, που ο οποίος μέχρι σήμερα διαθέτει τρία πολυτελή ξενοδοχεία και πέντε βίλες στην Κρήτη. Προωθώντας μια σημαντική επένδυση αναβάθμισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Nana Royal» στον Ανισσαρά Χερσονήσου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και στοχεύει στη δημιουργία ενός εμβληματικού resort υψηλών προδιαγραφών, που θα ανοίξει τις πύλες του για την τουριστική σεζόν του 2026.

Παράλληλα, εντός του Οκτωβρίου, πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή πρωτοποριακού θεματικού υδάτινου πάρκου, πλησίον του ξενοδοχείου «Nana Royal», συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να αποτελέσει νέα τουριστική ατραξιόν για την ευρύτερη περιοχή του Ανισσαρά.

Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ομίλου, που στοχεύει στην ενίσχυση του brand «Nana» ως σημείου αναφοράς στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας στην Κρήτη και διεθνώς.

Σημειώνεται ότι από το 1985, όταν εγκαινιάστηκε το εμβληματικό Nana Beach (σήμερα Nana Golden Beach), μέχρι τη λειτουργία του πολυτελούς Nana Princess το 2018, ο όμιλος έχει εδραιώσει τη φήμη του στον χώρο της ποιοτικής φιλοξενίας. Το Nana Golden Beach, μετά την πλήρη ανακαίνισή του το 2020, προσφέρει 500 δωμάτια και σουίτες all-inclusive πέντε αστέρων, ενώ διαθέτει και το Nana Sports Center, ένα υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα με 18 γήπεδα τένις.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2024 ο όμιλος προχώρησε στην αγορά του ξενοδοχείου «Knossos Royal» στον Ανισσαρά, από τον όμιλο Aldemar, έναντι 80 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο, με 413 δωμάτια και σουίτες, λειτουργεί ήδη από τη σεζόν του 2025 υπό τη νέα επωνυμία «Nana Royal», αποτελώντας το τρίτο ιδιόκτητο πεντάστερο συγκρότημα του ομίλου. Η πλήρης ανακαίνισή του, επίσης ενταγμένη στο ΤΑΑ, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Στον όμιλο ανήκει επίσης η επένδυση «Villas Nana Princess», σε όμορο ακίνητο του ξενοδοχείου Nana Princess, η οποία αφορά πέντε πολυτελείς βίλες. Η επένδυση, συνολικού κόστους 5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε στις αρχές της τουριστικής σεζόν 2024 και έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το Nana Princess, από την πλευρά του, διαθέτει 102 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, καθώς και πέντε νέες βίλες που ολοκληρώθηκαν το 2024, προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες φιλοξενίας.

ΑΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι έγκριση έλαβε η επένδυση του Ομίλου Καράτζη, και αφορά την εγκατάσταση Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέγιστης ισχύος έγχυσης 330 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 330 MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγρ. 1341, Αγρ. 1343» της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Με βάση ανακοίνωση, η METLEN και ο Όμιλος Εταιρειών Καράτζη προχωρούν σε νέα στρατηγική συνεργασία μέσω συμμετοχής τους σε κοινό επενδυτικό σχήμα, με ποσοστά 49% και 51% αντίστοιχα, για την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση (energy management) Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (BESS) ισχύος 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αυτόνομη (standalone) μονάδα αποθήκευσης που έχει δρομολογηθεί έως σήμερα στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να συμπληρώσει και να διευρύνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών για την πώληση και απορρόφηση «πράσινης» ενέργειας, η οποία ήδη από τον Αύγουστο του 2024 αφορά την υλοποίηση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 262 MW στην ίδια περιοχή.

Από το 2023 υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο. Έτσι στον όμιλο Μυτιληναίος εδώ και δύο χρόνια έχει συμφωνηθεί, να πουλάει ο όμιλος Καράτζη την ηλεκτρική ενέργεια την οποία παράγουν τρία φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 270,8 MW με μακροχρόνια σύμβαση (PPA).

Αγροτικός τομέας

Την ίδια ώρα επεκτείνεται και στον πρωτογενή τομέα ο Όμιλος Καράτζη μέσω της Libra Company ΙΚΕ, η οποία αναλαμβάνει πλέον τη διαχείριση των προϊόντων Lucia’s Farm που ανήκε επί το όλον στον Όμιλο Ευθυμιάδη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Καράτζη μέσα από μια τριμερή συμφωνία, μπαίνει στο εταιρικό σχήμα που θα τρέξει το σύνολο των δραστηριοτήτων που είχε μέχρι σήμερα η Hellenic Farming Α.Ε.. Η Hellenic Farming, εταιρεία του Ομίλου Ευθυμιάδη παραχωρεί το 100% της σχετικής δραστηριότητας συμβολαιακής γεωργίας υπό το brand Lucia’s Farm. Η νέα εταιρεία, Libra Company ΙΚΕ, συστάθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και έχει ισομερή μετοχική σύνθεση. Σε αυτή συμμετέχουν ο Όμιλος Καράτζη, η Anker Farming, στην οποία έχει εισέλθει μετοχικά ο Όμιλος Redestos – Efthymiadis Agrotechnologies, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Βενέρης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με δραστηριότητα στον χώρο της αρτοποιίας μέσω οικογενειακού franchise στο Ηράκλειο Κρήτης αλλά και σε όλη την Κρήτη καθώς τελευταία έχει μια πολύ δυναμική επέκταση.

Επέκταση και στις Αερομεταφορές

Παράλληλα με την τουριστική δραστηριότητα, ο όμιλος επεκτείνει τη δράση του και στον τομέα των ιδιωτικών VIP πτήσεων μέσω της εταιρείας ΠΑΝΕΛΛΕΝΙΚ ΜΟΝ. Α.Ε.. Στις αρχές του 2025, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά τρίτου αεροσκάφους, ενισχύοντας τον στόλο της και διευρύνοντας το δίκτυο πτήσεων. Η επένδυση, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε μέσω ομολογιακού δανείου, ενώ εξετάζεται ήδη η προσθήκη τέταρτου αεροσκάφους για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στον τομέα του private aviation.

Η πορεία του ξενοδοχειακού τομέα

Ο όμιλος Καράτζη κατέγραψε το 2024 έσοδα από τον ξενοδοχειακό τομέα ύψους 36.496.254 ευρώ έναντι 31.468.131 το 2023 αυξημένα κατά 5.028.123 ευρώ (16%).

Για το 2025, ο όμιλος, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του, εκτιμά ότι ο ξενοδοχειακός τομέας θα κλείσει με αυξημένα επίπεδα πωλήσεων, αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών πώλησης του Nana Golden Beach και της ανόδου των ποσοστών πληρότητας του Nana Princess, που εδραιώνεται ως ένα υψηλού επιπέδου luxury hotel στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, η λειτουργία του Nana Royal συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων του κλάδου. Τέλος, ο όμιλος εξετάζει νέες επενδύσεις σε luxury και city hotels.