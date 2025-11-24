Ικτίνος: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ελληνικού μαρμάρου και στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στις αραβικές χώρες

Στη μεγαλύτερη έκθεση κατασκευών της Μέσης Ανατολής, ηεταιρεία παρουσιάζει επιλεγμένες συλλογές ελληνικών
Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα λατομεία με εμβληματικές ποικιλίες, όπως Θάσου, Βώλακα, Νέστου και Κάλλιστον και διασφαλίζει ολοκληρωμένο ποιοτικό έλεγχο και σταθερή ροή πρώτης ύλης για μεγάλης κλίμακας έργα στο εξωτερικό.
Ανάμεσα στα εκθέματα, ξεχωρίζει το Golden Spider, λευκό μάρμαρο με χρυσές φλέβες και σημαντικές πωλήσεις στη Μέση Ανατολή. Το υλικό έχει επιλεγεί για το Wynn Al Marjan Island, το νέο πολυτελές integrated gaming re
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, αναμένεται να επισκεφθούν τα ελληνικά περίπτερα εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας, ενισχύοντας την προβολή της χώρας και τη σημασία της ενιαίας και εξωστρεφούς παρουσίας του κλάδου.
Η παρουσία της ΙΚΤΙΝΟΣ στην Big 5 Global, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο των κατασκευών και των δομικών υλικών, προσελκύοντας χιλιάδες αρχιτέκτονες και κατασκευαστές από όλον τον κόσμο, πρόκειται να δημιουργήσει για την εταιρεία νέες ευκαιρίες εμπορικών συνεργασιών και να ενισχύσει τη διεθνή της ανάπτυξη.