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Ικτίνος: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ελληνικού μαρμάρου και στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στις αραβικές χώρες
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
13:03 - 24 Νοε 2025

Ικτίνος: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ελληνικού μαρμάρου και στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στις αραβικές χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ, από τις σημαντικότερες παραγωγούς και εξαγωγείς ελληνικού μαρμάρου παγκοσμίως, συμμετέχει για 25η συνεχή χρονιά στη διεθνή έκθεση Big 5 Global, η οποία πραγματοποιείται στο Ντουμπάϊ από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2025. 

Στη μεγαλύτερη έκθεση κατασκευών της Μέσης Ανατολής, ηεταιρεία παρουσιάζει επιλεγμένες συλλογές ελληνικών μαρμάρων από τα ιδιόκτητα λατομεία της και νέα υλικά τα οποίαανταποκρίνονται στις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και της εσωτερικής διακόσμησης, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ελληνικού μαρμάρου και στοχεύοντας σε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στις αραβικές χώρες.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα λατομεία με εμβληματικές ποικιλίες, όπως Θάσου, Βώλακα, Νέστου και Κάλλιστον και διασφαλίζει ολοκληρωμένο ποιοτικό έλεγχο και σταθερή ροή πρώτης ύλης για μεγάλης κλίμακας έργα στο εξωτερικό.

Ανάμεσα στα εκθέματα, ξεχωρίζει το Golden Spider, λευκό μάρμαρο με χρυσές φλέβες και σημαντικές πωλήσεις στη Μέση Ανατολή. Το υλικό έχει επιλεγεί για το Wynn Al Marjan Island, το νέο πολυτελές integrated gaming resort της Wynn Resorts στο Ras Al Khaimah, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2027. Το έργο αυτό αποτελεί την έβδομη κατά σειρά συνεργασία της ΙΚΤΙΝΟΣ με τη Wynn, μετά από έργα σε Βοστώνη, Λας Βέγκας και Μακάο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του κορυφαίου διεθνούς ονόματος στην ποιότητα των προϊόντων και στηντεχνογνωσία της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, αναμένεται να επισκεφθούν τα ελληνικά περίπτερα εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας, ενισχύοντας την προβολή της χώρας και τη σημασία της ενιαίας και εξωστρεφούς παρουσίας του κλάδου.

Η παρουσία της ΙΚΤΙΝΟΣ στην Big 5 Global, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο των κατασκευών και των δομικών υλικών, προσελκύοντας χιλιάδες αρχιτέκτονες και κατασκευαστές από όλον τον κόσμο, πρόκειται να δημιουργήσει για την εταιρεία νέες ευκαιρίες εμπορικών συνεργασιών και να ενισχύσει τη διεθνή της ανάπτυξη.

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