Ικτίνος Ελλάς: Αντικατάσταση στο ΔΣ - Ορισμός της Σοφίας Σαπύρα στη θέση της Λυδίας Χαϊδά

Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:
- Eυάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου, Αρχιτέκτων μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου, Οικονομολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Κατσικάκης Περιστέρης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, Οικονομικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Μεϊντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Δεδομένου ότι η ως άνω μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζει τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, προέβη στην αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κ. Λυδίας Χαϊδά από το νεοεκλεγέν μη Εκτελεστικό μέλος κ. Σοφία Σαπύρα. Σε συνέχεια, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται ως κάτωθι:
- Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.
- Αγγελική Μεϊντάνη του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος
- Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Οικονομολόγος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι σε ισχύ έως την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.