ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ικτίνος Ελλάς: Αντικατάσταση στο ΔΣ - Ορισμός της Σοφίας Σαπύρα στη θέση της Λυδίας Χαϊδά
Επιχειρήσεις
15:48 - 11 Νοε 2025

Ικτίνος Ελλάς: Αντικατάσταση στο ΔΣ - Ορισμός της Σοφίας Σαπύρα στη θέση της Λυδίας Χαϊδά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, προέβη σε αντικατάσταση της κ. Λυδίας Χαϊδά από την θέση του μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4706/2020 με την εκλογή/ορισμό της  κ. Σοφίας Σαπύρα στην θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έως την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

  • Eυάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου, Αρχιτέκτων μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου, Οικονομολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Κατσικάκης Περιστέρης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, Οικονομικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Μεϊντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Δεδομένου ότι η ως άνω μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζει τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, προέβη στην αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κ. Λυδίας Χαϊδά από το νεοεκλεγέν μη Εκτελεστικό μέλος κ. Σοφία Σαπύρα. Σε συνέχεια, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται ως κάτωθι:

  • Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.
  • Αγγελική Μεϊντάνη του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος
  • Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Οικονομολόγος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι σε ισχύ έως την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Travvy Awards 2025: Κορυφαίες διακρίσεις για Ελλάδα και ΕΟΤ στα «Όσκαρ» του αμερικανικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Travvy Awards 2025: Κορυφαίες διακρίσεις για Ελλάδα και ΕΟΤ στα «Όσκαρ» του αμερικανικού τουρισμού

Bloomberg: Νέο 10ετές ομόλογο και δανεισμό έως €8 δισ. σχεδιάζει η Ελλάδα για το 2026
Οικονομία

Bloomberg: Νέο 10ετές ομόλογο και δανεισμό έως €8 δισ. σχεδιάζει η Ελλάδα για το 2026

Αυστηρό μήνυμα Ουάσιγκτον προς Άγκυρα: Τερματίστε τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία
Ειδήσεις

Αυστηρό μήνυμα Ουάσιγκτον προς Άγκυρα: Τερματίστε τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ιωάννης Μασούτης νέος πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας
Επιχειρήσεις

Ο Ιωάννης Μασούτης νέος πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

ΓΣΕΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγόπουλος - Η σύνθεση του νέου ΔΣ
Ειδήσεις

ΓΣΕΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγόπουλος - Η σύνθεση του νέου ΔΣ

ΙΚΤΙΝΟΣ: Υποστηρίζει την εγκατάσταση του Greek Marble Ouzeri στην Galleria D&#039;Arte Il Vicolo
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

ΙΚΤΙΝΟΣ: Υποστηρίζει την εγκατάσταση του Greek Marble Ouzeri στην Galleria D'Arte Il Vicolo

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου
Επιχειρήσεις

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ