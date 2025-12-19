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Τα γραφεία της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου πιστοποιήθηκαν με LEED Platinum
Επιχειρήσεις
18:07 - 19 Δεκ 2025

Τα γραφεία της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου πιστοποιήθηκαν με LEED Platinum

Reporter.gr Newsroom
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Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωσή τους, τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ ή Παρευξείνια Τράπεζα), στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, έλαβαν την ανώτατη πιστοποίηση Platinum του διεθνούς προτύπου αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Πρόκειται για το πρώτο κτήριο εκτός Αττικής που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Θεσσαλονίκης στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Το νέο βιοκλιματικό κτήριο, συνολικής επιφάνειας 5.170 τ.μ., βρίσκεται στη δυτική είσοδο της πόλης, εντός του πρώτου μεγάλης κλίμακας πράσινου επιχειρηματικού πάρκου της Βόρειας Ελλάδας και είναι έργο της DIMAND. Πρόκειται για αυτόνομο κτήριο με ιδιωτικό αύλειο χώρο 400 τ.μ., σχεδιασμένο με στόχο τη διασφάλιση της ευεξίας των εργαζομένων.

Το έργο αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενσωματώνοντας καινοτόμες στρατηγικές για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, καθώς και την υγεία και ευεξία των χρηστών του κτηρίου.

Το κτήριο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και τρεις μήνες, πληρώντας το σύνολο των αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων και των βέλτιστων πρακτικών που είχαν τεθεί ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του.

Παράλληλα, το έργο αποτελεί πρότυπο εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Με την επαναχρησιμοποίηση του υφιστάμενου κτηρίου, της εκτεταμένης ανακύκλωσης και της υπεύθυνης προμήθειας νέων πόρων, επιτεύχθηκε ουσιαστική μείωση των αποβλήτων, εξοικονόμηση φυσικών πόρων και περιορισμός του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το κτήριο δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο υψηλών επιδόσεων, αλλά ένα παράδειγμα για το πώς η αγορά ακινήτων μπορεί να κινηθεί προς ένα πιο βιώσιμο και κυκλικό μοντέλο ανάπτυξης.

Θερμές ευχαριστίες στους συμβούλους βιωσιμότητας Beyond Sustainability, καθώς και σε όλους τους συντελεστές του έργου που συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

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