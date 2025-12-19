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Δίκη για το Predator: «Δεν ενεργοποίησα ποτέ την κάρτα», κατέθεσε ο Κοσμίδης για το μήνυμα στον Ανδρουλάκη
Πολιτική
18:04 - 19 Δεκ 2025

Δίκη για το Predator: «Δεν ενεργοποίησα ποτέ την κάρτα», κατέθεσε ο Κοσμίδης για το μήνυμα στον Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη για την υπόθεση του μολυσμένου μηνύματος που στάλθηκε προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και άλλα 25 πρόσωπα, με καλέσματα μαρτύρων και νέες αποκαλύψεις για τη χρήση προπληρωμένων καρτών και κακόβουλου λογισμικού.

Ο Αιμίλιος Κοσμίδης, ιδιωτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η επίμαχη προπληρωμένη κάρτα, εμφανίστηκε στο δικαστήριο και κατέθεσε ότι η κάρτα ήταν δώρο από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας το 2010 και ποτέ δεν την ενεργοποίησε. Ο κ. Κοσμίδης δήλωσε ότι δεν έλαβε ποτέ το pin ενεργοποίησης και ότι δεν είχε καμία ανάμιξη με τη χρήση της. Το δικαστήριο ζήτησε από το πιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα να προσκομίσει την αναλυτική κίνηση για τα έτη 2019-2024.

Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ένα πρόσωπο που εργαζόταν σε κατάστημα της Cosmote στον Άλιμο του είχε μιλήσει για «διευκολύνσεις με την ΕΥΠ», χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες. Όπως είπε, πληροφορήθηκε ότι κάποιος βρήκε την κάρτα και την ενεργοποίησε, ενώ οι συναλλαγές ήταν μικροποσά, και ότι όταν ζήτησε την ακύρωση της κάρτας από την τράπεζα, του είπαν ότι ήταν ήδη άκυρη.

Πριν από τον κ. Κοσμίδη κατέθεσε η Άρτεμις Σίφορτ, θύμα του κακόβουλου λογισμικού Predator. Η μάρτυρας, στέλεχος εταιρείας στο χώρο της πολιτικής χρηστών και τότε εργαζόμενη στο Facebook στην Αμερική, κατέθεσε ότι έμαθε για την παρακολούθησή της στα τέλη του 2022 και απευθύνθηκε στο Citizen Lab για έλεγχο του κινητού της. Όπως είπε, το μήνυμα του Predator ήρθε λίγες ώρες μετά ένα κανονικό μήνυμα για ραντεβού εμβολιασμού, ενώ η επισύνδεση της ΕΥΠ είχε πρόσβαση μόνο στο ελληνικό της νούμερο.

Η μάρτυρας τόνισε ότι δεν γνωρίζει τον λόγο που έγινε στόχος και ότι το Predator έχει πλήρη πρόσβαση στη συσκευή, περιλαμβανομένης της κάμερας. Σχετικά με το report της Meta για κακόβουλα λογισμικά, ανέφερε ότι η ομάδα που το δημιούργησε συνεργάζεται στενά μαζί της.

Κατέθεσε επίσης η Αλεξάνδρα Ρογκάκου, σημερινή διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία ως επικεφαλής ομάδας επιθεωρήσεων ανέφερε ότι η δικαιοδοσία της Αρχής αφορά διοικητικά και όχι επιχειρησιακά ζητήματα της ΕΥΠ. Όπως είπε, η ΕΑΔ ερεύνησε συμβάσεις με εμπλεκόμενες εταιρείες και προέκυψαν επτά συμβάσεις, ενώ οι άτυπες πληρωμές από τα μυστικά κονδύλια της ΕΥΠ δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Αρχής.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη βίαιη προσαγωγή δύο μαρτύρων που δεν εμφανίστηκαν και όρισε την επόμενη συνεδρίαση για τις 9 Ιανουαρίου, συνεχίζοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/2025 - 18:05
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