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Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Συγκέντρωση ποσού-ρεκόρ στο Christmas Bazaar 2025 της ΕΛΕΠΑΠ – Στήριξη Κοινωνικού Παντοπωλείου Ασπροπύργου
Επιχειρήσεις
14:33 - 22 Δεκ 2025

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Συγκέντρωση ποσού-ρεκόρ στο Christmas Bazaar 2025 της ΕΛΕΠΑΠ – Στήριξη Κοινωνικού Παντοπωλείου Ασπροπύργου

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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, εδώ και 103 χρόνια έχει ενσωματωμένη στην εταιρική του κουλτούρα την έννοια της κοινωνικής αποστολής, της επιχειρηματικής ηθικής και της αλληλεγγύης προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και ιδιαιτέρως προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με σκοπό την ανακούφισή τους και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας, και με την ένθερμη συμμετοχή των εργαζομένων του, διοργάνωσε δύο δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας υποστηρίζοντας τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ασπροπύργου μέσω του Δεσμού.

Η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή των εργαζομένων του συνδυάστηκε με ένα Χριστουγεννιάτικο Bazaar σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, τη γνωστή σε όλους ΕΛΕΠΑΠ και την ARTεμείς, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ένταξης. Η μαζική ανταπόκριση των ανθρώπων του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στο Christmas Bazaar της ΕΛΕΠΑΠ απέφερε το ποσό ρεκόρ των 2.223€ το οποίο καλύπτει την πραγματοποίηση 111 θεραπειών αποκατάστασης στα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ τα οποία, καθημερινά δίνουν, μαζί με τις οικογένειές τους, μάχη με την αναπηρία.

Παράλληλα, για το 2025, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Kinsen αποφάσισαν να προμηθευτούν όλες τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες τους από την ΕΛΕΠΑΠ υποστηρίζοντας τη γενναία προσπάθεια των παιδιών που ζωγράφισαν χριστουγεννιάτικα τοπία γεμάτα χρώμα και ζεστασιά!

Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους.

Παράλληλα και σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΔΕΣΜΟΣ, στην οποία ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη προσφέρει δωρεάν στέγη εντός των εγκαταστάσεών του, οι εργαζόμενοι συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τη σίτιση οικονομικά ευάλωτων οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ασπροπύργου που στηρίζει 200 συνανθρώπους μας σε μηνιαία βάση. Μεταξύ αυτών βρίσκονται άστεγοι και μικρά παιδιά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους σοβαρές δυσκολίες διαβίωσης ενώ πολλοί από αυτούς βρίσκονται στα όρια της ακραίας φτώχειας.

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