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ΟΕΥ: Επίσκεψη Στελεχών στα εργοστάσια των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ
Επιχειρήσεις
14:19 - 12 Ιαν 2026

ΟΕΥ: Επίσκεψη Στελεχών στα εργοστάσια των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ

Reporter.gr Newsroom
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Oι εταιρείες ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε. υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά στελέχη του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στελέχη του ΣΕΒ στις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις στο Καλαμάκι Κορινθίας, μία πρωτοβουλία του ΣΕΒ.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δράσεων που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΒ και το Υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο διεθνές εμπόριο καθώς και την ανάδειξη της οργανωμένης παραγωγής, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικών πυλώνων ανταγωνιστικότητας. Οι επισκέψεις εργασίας κρίνονται ιδιαίτερα ωφέλιμες, καθώς προσφέρουν στους εκπροσώπους των Γραφείων ΟΕΥ την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και συνεπώς να τα προωθήσουν ακόμη πιο στοχευμένα στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, τα στελέχη των εταιρειών έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν, με φυσική παρουσία, τους ανθρώπους που θα συνδράμουν στις μελλοντικές τους προσπάθειες επέκτασης στο εξωτερικό.

Κατά την έναρξη της επίσκεψης, η ιδρύτρια των εταιρειών, κα Μαρίνα Γιαβρόγλου, μίλησε για το όραμα, τις αξίες και τη στρατηγική κατεύθυνση των οργανισμών. Στη συνέχεια, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ. Ευστάθιος Γιαβρόγλου για τη ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. και κα Νίκη Γιαβρόγλου για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε. παρουσίασαν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τους βασικούς σταθμούς της αναπτυξιακής πορείας των εταιρειών και τη διαχρονική τους δέσμευση στην ποιότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Ακολούθως, οι Διευθυντές Εργοστασίων, κ. Τάσος Φειδερόπουλος και κ. Νίκος Γιαννούδης, παρουσίασαν τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν υψηλά πρότυπα ασφάλειας, αποδοτικότητας και ποιότητας. Οι επικεφαλής ομάδων κ. Ιάκωβος Χατζηαθανασίου, κ. Δημήτρης Σπυρόπουλος, κ. Θανάσης Κύρκος και κ. Σπυρίδων Δημογέροντας ξενάγησαν τα στελέχη του ΟΕΥ στις εγκαταστάσεις, απαντώντας σε εξειδικευμένα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία, την παραγωγική δυναμικότητα και τις εξαγωγικές δυνατότητες των εταιρειών.

Την επίσκεψη τίμησε με την παρουσία του ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της βιομηχανικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Η Μύλοι Σόγιας Α.Ε. αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, με πολυετή παρουσία στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων, των πρωτεϊνών, των δημητριακών και των ελαίων. Διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Η Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδων και σπορελαίων υψηλής ποιότητας, με έμφαση στην ελληνική πρώτη ύλη και τη διεθνή αγορά. Αποτελεί θυγατρική της Μύλοι Σόγιας Α.Ε. και έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό, προβάλλοντας την αξία της ελληνικής διατροφής.

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