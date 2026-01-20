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Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και σταθερό πλαίσιο για τη φαρμακευτική πολιτική 2026–2030
Επιχειρήσεις
19:10 - 20 Ιαν 2026

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και σταθερό πλαίσιο για τη φαρμακευτική πολιτική 2026–2030

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19.01.2026 η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2026 της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων της Πολιτείας, της Εκκλησίας, του πολιτικού κόσμου και των θεσμικών φορέων της χώρας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος Β’, ο οποίος ευλόγησε την πίτα, ενώ παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης κ. Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Τομεάρχης Υγείας και Βουλευτής Ιωαννίνων, κ. Ιωάννης Τσίμαρης και ο Γραμματέας της Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, και Βουλευτής Ηλείας, κ. Διονύσιος Καλαματιανός.

Το «παρών» έδωσαν επίσης πλήθος Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Βουλευτών, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμος Σιάσος, Διοικητές Νοσοκομείων, εκπρόσωποι κρατικών και θεσμικών φορέων.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων αναφέρθηκε στις μεγάλες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές ανακατατάξεις, τονίζοντας ότι η παραγωγή και η επάρκεια φαρμάκου αποτελούν πλέον ζήτημα εθνικής και κοινωνικής ασφάλειας. Υπογράμμισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στη στρατηγική αυτονομία και την επαναβιομηχάνιση, ιδιαίτερα στον φαρμακευτικό τομέα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της χώρας, επισημαίνοντας, παράλληλα, τα δομικά προβλήματα που εξακολουθούν να περιορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Τρύφων ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ως στρατηγικού πυλώνα ανάπτυξης, απασχόλησης και σταθερότητας του συστήματος υγείας, με ισχυρή παραγωγική, ερευνητική και εξαγωγική παρουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μέτρο του επενδυτικού clawback, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο επιτυχημένο ΣΔΙΤ των τελευταίων ετών, καθώς έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ έως το 2028, δημιουργώντας 5.500 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την περιφέρεια και επιτρέποντας την κάλυψη έως και του 70% των φαρμακευτικών αναγκών της χώρας.

Παράλληλα, επισήμανε τις σοβαρές πιέσεις από την υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την εκρηκτική αύξηση των υποχρεωτικών επιστροφών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής για την περίοδο 2026–2030, με έλεγχο της κατανάλωσης, ενίσχυση των γενοσήμων και ισχυρά κίνητρα για Έρευνα & Ανάπτυξη.

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δημήτρης Δέμος σημείωσε ότι ο φαρμακευτικός κλάδος δεν αποτελεί πλέον έναν περιφερειακό τομέα της οικονομίας, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα βιομηχανικής παραγωγής, εξαγωγικής δραστηριότητας, επιστημονικής απασχόλησης και υγειονομικής ασφάλειας. Όπως τόνισε, τα φαρμακευτικά προϊόντα συγκαταλέγονται πλέον στους κορυφαίους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας, με ετήσια αξία που προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία στην Ελλάδα κλάδου παραγωγής πρώτων υλών φαρμάκων, κρίσιμου για την επάρκεια της Ευρώπης σε βασικά φάρμακα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα εισέρχεται δυναμικά στην έρευνα βιοτεχνολογικών προϊόντων, έναν τομέα υψηλής εξειδίκευσης με περιορισμένη διεθνή τεχνογνωσία, τονίζοντας ότι «παράγουμε πλέον γνώση και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό».

Ο κ. Δέμος ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων και στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας και της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον έντονων διεθνών οικονομικών πιέσεων, η δυνατότητα εξαγωγής ενός βασικού αγαθού, όπως το φάρμακο, προσδίδει στη χώρα ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Κλείνοντας, τόνισε ότι η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιομηχανικής πολιτικής για την Ελλάδα, με εξωστρέφεια, ποιότητα, κανονιστική συμμόρφωση και κοινωνική υπευθυνότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η επιτυχία του κλάδου μας είναι επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, της δημόσιας υγείας και της χώρας συνολικά».

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