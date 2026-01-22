ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
TÜV NORD Ελλάδας: Πιστοποίηση για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Επιχειρήσεις
13:08 - 22 Ιαν 2026

TÜV NORD Ελλάδας: Πιστοποίηση για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η TÜV NORD Ελλάδας, μέλος του διεθνούς Ομίλου TÜV NORD και ανεξάρτητος οργανισμός επιθεώρησης και πιστοποίησης με μακρόχρονη τεχνογνωσία, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System – IMS) για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Το πιστοποιημένο Integrated Management System βασίζεται στην εναρμονισμένη και ενιαία εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου, δομημένου και συστηματικού μοντέλου διοίκησης.

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να υιοθετεί σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, οι οποίες αντιμετωπίζουν με ολιστικό τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης επιτυγχάνεται η ενιαία αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και η συστηματική συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι η πιστοποίηση αφορά το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., αναδεικνύοντας την κλίμακα, την τεχνική πολυπλοκότητα και τον στρατηγικό ρόλο των υποδομών που διαχειρίζεται για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Η ομοιογενής εφαρμογή του Integrated Management System σε όλα τα Πάρκα διασφαλίζει κοινά πρότυπα λειτουργίας, υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης και συγκρίσιμους δείκτες απόδοσης.

Η πιστοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης εντάσσεται άρρηκτα στη συνολική στρατηγική ESG της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., καθώς τα πρότυπα ISO συνιστούν θεμελιώδη εργαλεία για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τη βελτίωση των κοινωνικών επιδόσεων και τη θωράκιση της εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού, αξιόπιστου και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Η TÜV NORD Ελλάδας, με επιστημονική επάρκεια, διεθνή διαπιστευμένη μεθοδολογία και ανεξαρτησία κρίσης, συνέβαλε καθοριστικά στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής, αξιολόγησης και πιστοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη διεθνή αναγνώριση του έργου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τετ α Τετ Εξάρχου με Έρικ Τραμπ στο Νταβός – Στο επίκεντρο οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
Επιχειρήσεις

Τετ α Τετ Εξάρχου με Έρικ Τραμπ στο Νταβός – Στο επίκεντρο οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Πάνω από 20.000 παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη «έπιασαν» σε ένα μήνα οι κάμερες
Ειδήσεις

Πάνω από 20.000 παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη «έπιασαν» σε ένα μήνα οι κάμερες

Κεραμέως: Τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, άμεση η εφαρμογή
Πολιτική

Κεραμέως: Τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, άμεση η εφαρμογή

Χατζηδάκης: Σε δύσκολους καιρούς χρειάζεται σοβαρή και αποτελεσματική κυβέρνηση
Πολιτική

Χατζηδάκης: Σε δύσκολους καιρούς χρειάζεται σοβαρή και αποτελεσματική κυβέρνηση

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής, ληστείας και εκβιασμού 48χρονου
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής, ληστείας και εκβιασμού 48χρονου

Danaos: Πρώτο άνοιγμα εκτός ναυτιλίας με επένδυση 50 εκατ. δολαρίων στο LNG της Αλάσκας
Ναυτιλία

Danaos: Πρώτο άνοιγμα εκτός ναυτιλίας με επένδυση 50 εκατ. δολαρίων στο LNG της Αλάσκας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
Επιχειρήσεις

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

TÜV NORD Hellas: Πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στον χρηματοπιστωτικό κλάδο
Επιχειρήσεις

TÜV NORD Hellas: Πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications &amp; Marketing Director
Επιχειρήσεις

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας
Επιχειρήσεις

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Business Facts
04/08/2026 - 07:25

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ