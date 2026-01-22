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Πάνω από 20.000 παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη «έπιασαν» σε ένα μήνα οι κάμερες
Ειδήσεις
12:18 - 22 Ιαν 2026

Πάνω από 20.000 παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη «έπιασαν» σε ένα μήνα οι κάμερες

Reporter.gr Newsroom
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Στην εγκατάσταση χιλιάδων καμερών οδικής ασφάλειας με τεχνητή νοημοσύνη στην Αττική αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ την Πέμπτη (22/1).

Ο υπουργός επισήμανε ότι σήμερα λειτουργούν δεκάδες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι νέες κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη καταγράφουν χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης και άλλες «πιάνουν» την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.

Χαρακτηριστικά σημείωσε πως καταγράφηκαν πάνω από 20.000 παραβάσεις κόκκινου σε διάστημα ενός μήνα.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το 2026 θα τοποθετηθούν περίπου 2.000 επιπλέον κάμερες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και το 2027. Παράλληλα, δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και την ΕΛ.ΑΣ., να εγκαθιστούν κάμερες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuwt0fkiwdt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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