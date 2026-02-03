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Sunlight: Ολοκληρώθηκε το έργο ReLiFe – Ορόσημο για την ανακύκλωση μπαταριών λιθίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:01 - 03 Φεβ 2026

Sunlight: Ολοκληρώθηκε το έργο ReLiFe – Ορόσημο για την ανακύκλωση μπαταριών λιθίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia ανακοίνωσε την Τρίτη (3/2) την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς ευρωπαϊκού έργου ReLiFe®.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που επιβεβαιώνει τη μηχανική αριστεία της Sunlight. Το έργο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία αποκλειστικά από την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της Sunlight, με τη συγχρηματοδότηση του EIT RawMaterials, μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που προωθεί την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των πρώτων υλών και τη στρατηγική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του έργου, μια πρότυπη πιλοτική μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου δυναμικότητας 500 τόνων ετησίως παραδόθηκε στις εγκαταστάσεις της Sunlight Group στην Ξάνθη. Η μονάδα αυτή, με εξοπλισμό που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Sunlight, αναδεικνύει την υψηλή τεχνική εξειδίκευση της εταιρίας και θέτει τη βάση για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας όλων των τύπων χημείας μπαταριών ιόντων λιθίου (όπως LFP, NMC, LTO κ.ά.), επιβεβαιώνοντας τη θέση της Sunlight ως παρόχου λύσεων για όλο το φάσμα της ανακύκλωσης μπαταριών.

Το ReLiFe® αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση μίας από τις πλέον επιτακτικές ενεργειακές ανάγκες παγκοσμίως: την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων ανακύκλωσης μπαταριών ιόντων λιθίου. Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης μπαταριών φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP), το έργο ReLiFe® αποδεικνύει ότι η ανάκτηση πρώτων υλών μπορεί να επιτευχθεί με βιώσιμο τρόπο. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει άμεσα την ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία και μειώνει την εξάρτηση από την πρωτογενή εξόρυξη.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του έργου ReLiFe®, αξιοποιήθηκε η εκτενής εμπειρία της Sunlight ενώ η επιχειρησιακή τεχνογνωσία σε διαδικασίες κυκλικής διαχείρισης μετάλλων αποτέλεσε κρίσιμη βάση για τον επιτυχή σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης λιθίου.

Ως επικεφαλής του έργου, η Sunlight παρείχε τεχνολογική και επιστημονική καθοδήγηση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον εταιρικό σκοπό «Power for Good» και τον στρατηγικό της στόχο για καθαρή και βιώσιμη ενέργεια. Η επιτυχής υλοποίηση του ReLiFe® αναδεικνύει τις ισχυρές τεχνικές δυνατότητες και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Sunlight σε σύνθετα έργα μηχανικής. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμα υλικά όπως το λίθιο, ο φώσφορος και ο γραφίτης.

Σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, η ομάδα Ανακύκλωσης από το R&D της Sunlight ολοκλήρωσε με επιτυχία σειρά δοκιμών σε εργαστηριακή, ημι-πιλοτική και πιλοτική κλίμακα. Οι βέλτιστες συνθήκες που αναπτύχθηκαν διασφαλίζουν την ανάκτηση όλων των κρίσιμων πρώτων υλών από μπαταρίες LFP (λίθιο, γραφίτη και φώσφορο), με απόδοση 95% και επίπεδα καθαρότητας που πληρούν τις προδιαγραφές για επαναχρησιμοποίηση σε νέες μπαταρίες (battery grade).

Σημειώνεται ότι η Sunlight Group διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση και ανάκτηση μετάλλων από μπαταρίες μόλυβδου-οξέος μέσω της λειτουργίας του εργοστασίου ανακύκλωσης στην Κομοτηνή. Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δευτερογενούς μόλυβδου στην Ευρώπη και είναι πιστοποιημένη με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).

Όπως σημειώνει ο Δρ. Νίκος Τσιουβάρας, Chief Technology Officer της Sunlight, «Η ανακύκλωση είναι το νέο «ορυχείο» της Ευρώπης. Είναι ο πιο υπεύθυνος τρόπος για να διασφαλίσουμε κρίσιμες πρώτες ύλες και να ενισχύσουμε τη βιομηχανική μας αυτονομία. Μεταβαίνουμε σε πρακτικές που μειώνουν σημαντικά την εξάρτησή μας από την πρωτογενή εξόρυξη και αξιοποιούν στο μέγιστο τους πόρους που ήδη διαθέτουμε, θέτοντας τα θεμέλια για μία πραγματικά βιώσιμη και ανθεκτική ενεργειακή αλυσίδα».

Η ολοκλήρωση του έργου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δομών μεγαλύτερης κλίμακας. «Η επιτυχία του ReLiFe® επιβεβαιώνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής συνεργασίας», δήλωσε ο Δρ. Παναγιώτης Ξανθόπουλος, Project Coordinator and Recycling Expert της Sunlight. «Το ReLiFe® μας επέτρεψε, μέσω συλλογικής δράσης, να παραδώσουμε μία πρότυπη πιλοτική μονάδα και να αποδείξουμε ότι η ανακύκλωση μπαταριών LFP είναι τεχνολογικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου και η παράδοση της πιλοτικής γραμμής μέσα σε μόλις τρία χρόνια κατέστη δυνατή χάρη στην άριστη συνεργασία των εταίρων». Τα αποτελέσματα του ReLiFe® θα αποτελέσουν τη βάση για το επόμενο βήμα: την τεχνοοικονομική μελέτη δέουσας επιμέλειας (Techno-economic Due Diligence Study) για την ανάπτυξη βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου».

Το έργο ReLiFe® συγχρηματοδοτήθηκε κατά 55% από το EIT RawMaterials με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε από ίδιους πόρους και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εξής εταίρους: Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF), Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF), MONOLITHOS Catalysts & Recycling, Küttner GmbH & Co. KG, Greenhouse Investment Group και SE&C Research and Innovation.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 14:07
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