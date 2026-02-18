Ο CEO της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» στηρίζει την ηγεσία της «Βιολάντα» - Ανακοίνωση και από εργαζομένους

Δήλωση στήριξης στη διοίκηση της «Βιολάντα» έκανε την Τετάρτη (18/2) ο Μιχάλης Σαράντης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Ελληνικά Γαλακτοκομεία - Όλυμπος».

Καθώς ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων, ο κ. Σαράντης εκφράζει τη στήριξή του, λέγοντας πως δεν συμφωνεί με την πρόωρη καταδίκη του.

Παράλληλα, ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσαν και 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, που δηλώνουν ότι οι καταγγελίες στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στην εταιρεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους.

Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του.

Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία.

Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια.

Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ».