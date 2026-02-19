ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Η στήριξη του ΓΔ εντοπίζεται στις 2.232 μονάδες, ενώ το καθοδικό gap στις 2.334–2.348 αποτελεί την κύρια βραχυπρόθεσμη αντίσταση
Αναλύσεις
10:16 - 19 Φεβ 2026

ΧΑ: Η στήριξη του ΓΔ εντοπίζεται στις 2.232 μονάδες, ενώ το καθοδικό gap στις 2.334–2.348 αποτελεί την κύρια βραχυπρόθεσμη αντίσταση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ελληνική αγορά αντέδρασε δυναμικά μετά από τριήμερη πτώση, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο υψηλό ημέρας (2.327,44 μονάδες, +3,3%) και τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 320 εκατ. ευρώ.

Πρωταγωνιστές ήταν ο τραπεζικός κλάδος (+5,08%) και ο όμιλος Viohalco, ενώ το θετικό κλίμα ενισχύθηκε από την Ευρώπη και τις προσδοκίες για τα επερχόμενα αποτελέσματα.

Καταλύτης αποτέλεσαν τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζα Κύπρου, με καθαρά κέρδη 480,5 εκατ. ευρώ για το 2025 (EPS 1,10 ευρώ) και διανομή 0,70 ευρώ ανά μετοχή (payout 70%). Η μετοχή ενισχύθηκε 3,21% και έχει προγραμματιστεί investor update στις 3 Μαρτίου.

Θετική ήταν και η επίδραση της Goldman Sachs, που εκτιμά διαχειρίσιμο τον αντίκτυπο της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Ν. Κατσέλη, διατηρώντας συστάσεις Buy για Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, ενώ για την Εθνική Τράπεζα παραμένει Neutral.

Στο ταμπλό, η Viohalco (+10,11%), η Cenergy (+9,49%) και η ΕΛΧΑ (+8,72%) ξεχώρισαν. Στις τράπεζες, η Εθνική (+5,71%), η Πειραιώς (+5,87%), η Eurobank (+4,48%) και η Alpha (+4,60%) συγκέντρωσαν πάνω από το 67% του τζίρου.

Τεχνικά, η στήριξη του Γ.Δ. εντοπίζεται στις 2.232 μονάδες, ενώ το καθοδικό gap στις 2.334–2.348 μονάδες αποτελεί την κύρια βραχυπρόθεσμη αντίσταση. Στο ημερολόγιο της αγοράς, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια προσφορά του ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers (επιτόκιο 3,75%–4,05%, λήξη 20/2, διαπραγμάτευση από 26/2). Στις 20/2 λήγουν τα
συμβόλαια Φεβρουαρίου και δημοσιεύεται η αναδιάρθρωση δεικτών του FTSE Russell, ενώ στις 27/2 ακολουθεί το rebalancing του MSCI. Στο μέτωπο των αξιολογήσεων έρχονται οι
DBRS (6/3), Moody’s (13/3), Scope (20/3), S&P (24/4) και Fitch (8/5).

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και στις νέες καθοδηγήσεις των διοικήσεων, με επίκεντρο τις τράπεζες.

ΕΧΑΕ: Κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση κερδών 82,7% το 2025, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα €31,6 εκατ. και τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται στα €86,3 εκατ. Το Δ.Σ. θα προτείνει μέρισμα €0,11 ανά μετοχή, ενώ η αγορά σημείωσε ιστορικά υψηλή δραστηριότητα με μέσο ημερήσιο τζίρο €218,8 εκατ. Η διοίκηση τονίζει ότι η ένταξη στην Euronext ανοίγει νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Noval Property: προχώρησε στην πώληση δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών στη Μιχαλακοπούλου 177, συνολικής επιφάνειας 171,32 τ.μ., έναντι 110.500 ευρώ. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική στοχευμένης από επένδυσης και αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα: την εξαγορά της Εντελέχεια ΑΕ από την Aktor, κρίνοντας ότι η συγκέντρωση δεν δημιουργεί προβλήματα στον ανταγωνισμό λόγω
του πολύ μικρού πρόσθετου μεριδίου αγοράς. Η πράξη αφορά τον κλάδο κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων και θεωρείται πλήρως συμβατή με το ισχύον πλαίσιο.

Η Alpha Finance: βλέπει συνέχιση του ανοδικού κύκλου στο Χρηματιστήριο, με εκτιμώμενη απόδοση 10 20% το 2026 και αύξηση κερδών 7% στην αγορά. Ξεχωρίζει ως κορυφαίες
επιλογές τις Τράπεζα Κύπρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ και Jumbo, ενώ σημειώνει ότι ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση άνω του 30% έναντι ιστορικών
και διεθνών δεικτών, με θετικούς καταλύτες την ενσωμάτωση στην Euronext και τις εταιρικές κινήσεις.

ΟΔΔΗΧ: άντλησε 400 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα με απόδοση 1,84%, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει το ποσό κατά 2,2 φορές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά παρέμβαση Κακλαμάνη για να συνεχιστεί η Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ζητά παρέμβαση Κακλαμάνη για να συνεχιστεί η Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Χρηματιστήριο: Πήρε το ριμπάουντ και πάει για καλάθι - Σπάνιο 25 στα 25 ο FTSE
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Πήρε το ριμπάουντ και πάει για καλάθι - Σπάνιο 25 στα 25 ο FTSE

Η ναυτιλία στο επίκεντρο μιας μακράς γεωοικονομικής επανατοποθέτησης
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η ναυτιλία στο επίκεντρο μιας μακράς γεωοικονομικής επανατοποθέτησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου
Ναυτιλία

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων

ΧΑ: Στις 2250 μονάδες η ισχυρότερη αντίσταση στο σενάριο συνέχισης της απόπειρας για ανοδική κίνηση
Αναλύσεις

ΧΑ: Στις 2250 μονάδες η ισχυρότερη αντίσταση στο σενάριο συνέχισης της απόπειρας για ανοδική κίνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Ελκυστικές αποτιμήσεις και περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:45

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:37

Μαδρίτη: Έφοδος της ισπανικής αστυνομίας στα γραφεία των Σοσιαλιστών για παράνομη χρηματοδότηση

Πολιτική
27/05/2026 - 11:37

Στην «αντεπίθεση» ο Γεωργιάδης: Προανήγγειλε αγωγή κατά Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη

ΥΔΡΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:24

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029

Υγεία
27/05/2026 - 11:16

ΠΟΥ για χανταϊό: Σταθερή η κατάσταση - Στα 13 συνολικά τα κρούσματα

Αναλύσεις
27/05/2026 - 11:16

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies

Πολιτική
27/05/2026 - 11:04

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 11:01

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο

Εργασιακά
27/05/2026 - 10:49

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα

Πολιτική
27/05/2026 - 10:38

Παπαστεργίου: Νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 10:22

Bally's Intralot: Έσοδα €268,1 εκατ. & προσαρμοσμένα EBITDA €100,2 εκατ. το α τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 10:08

Οι αγορές αγνοούν τη γεωπολιτική ένταση: Nikkei και Kospi σπάνε ρεκόρ

Αναλύσεις
27/05/2026 - 09:56

XA: Η ΔΕΗ και οι συμπαραστάτες της - Επόμενη αντίσταση στις 2360 μονάδες

Ειδήσεις
27/05/2026 - 09:47

«Αντάλλαξαν» μηνύσεις Μαρινάκης και Δημητριάδης

Ακίνητα
27/05/2026 - 09:33

Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
27/05/2026 - 09:20

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
27/05/2026 - 09:13

Τα «κρυμμένα διαμάντια» της ναυτιλίας των Ελλήνων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ