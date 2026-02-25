Intracom Defence: Επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
Επιχειρήσεις
14:07 - 25 Φεβ 2026

Intracom Defence: Επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
Τα νέας γενιάς Υβριδικά Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος (HEPS®) της INTRACOM DEFENSE (IDE) συμμετείχαν με επιτυχία στις Nατοϊκές ασκήσεις LOYAL DOLOS 2025, που πραγματοποιήθηκε στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης, και STEADFAST DART 2026 στο Trauen, της Γερμανίας, για την υποστήριξη των Νατοϊκών Σωμάτων Ταχείας Ανάπτυξης (NATO Rapid Deployable Corps - NRDC) Ελλάδας και Ιταλίας αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των υψηλής σημασίας και πολυπλοκότητας ασκήσεων, το Σύστημα Υβριδοποίησης HST25K (GHS) της IDE επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη αρθρωτών μικροδικτύων, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα σε αυτά υφιστάμενες συμβατικές γεννήτριες. Το σύστημα λειτούργησε υπό ρεαλιστικές και απαιτητικές συνθήκες εκστρατείας, καλύπτοντας ετερογενείς ενεργειακές απαιτήσεις και ενισχύοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα των σχηματισμών.

Στο συνέδριο Combat Engineer & Logistics 2026 που έλαβε χώρα στην Κρακοβία της Πολωνίας, η IDE παρουσίασε τα αποτελέσματα της χρήσης υβριδικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής, επιτυγχάνοντας μετρήσιμες και κρίσιμες για την αποστολή βελτιώσεις απόδοσης, που σχετίζονται με την επιχειρησιακή αυτονομία, την εξοικονόμηση καυσίμου, την ενεργειακή επάρκεια και την υλικοτεχνική υποστήριξη, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά το θερμικό και ακουστικό ίχνος, μέσω της δυνατότητας «Ήσυχης Λειτουργίας», προς ενίσχυση της επιβιωσιμότητας προσωπικού και μέσων.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η οικογένεια προϊόντων HEPS® της IDE λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος επί του πεδίου, παρέχοντας προηγμένες ενεργειακές δυνατότητες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, την τακτική ευελιξία και την επιτυχία των αποστολών, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα των συμμαχικών δυνάμεων που επιχειρούν σε ολοένα πιο σύνθετα και απαιτητικά περιβάλλοντα.

