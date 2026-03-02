ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΒΕΑ: Δυναμικό «παρών» στην Athens International Jewellery Show - Στο επίκεντρο η κατάργηση του φόρου πολυτελείας
Επιχειρήσεις
20:14 - 02 Μαρ 2026

ΒΕΑ: Δυναμικό «παρών» στην Athens International Jewellery Show - Στο επίκεντρο η κατάργηση του φόρου πολυτελείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με δυναμική παρουσία και ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της Athens International Jewellery Show 2026, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo. Πρόκειται για τη σημαντικότερη επαγγελματική διοργάνωση του κλάδου κοσμήματος και αργυροχρυσοχοΐας, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν θεσμό που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και τη διαχρονική αξία της ελληνικής βιοτεχνικής παραγωγής. Το ΒΕΑ, πιστό στην αρχή στήριξης της εξωστρέφειας των Μελών του και βάσει της κλαδικής πολιτικής του, επιδότησε πλήρως, το κόστος των εκθεσιακών περιπτέρων, σε επιχειρήσεις – μέλη του, στην Έκθεση.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, παρέστη στα εγκαίνια της έκθεσης, με προσκεκλημένο τον υφυπουργό Ανάπτυξης, κο Καλαφάτη, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξη του Επιμελητηρίου, στα δίκαια αιτήματα του κλάδου. Η αργυροχρυσοχοΐα, αποτελεί έναν ιστορικό και εξαγωγικό τομέα της ελληνικής μεταποίησης, με έντονο αποτύπωμα στην απασχόληση και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Το ΒΕΑ έχει επανειλημμένα αναδείξει τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, προχωρώντας σε στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας.

Κυρίαρχο ζήτημα, παραμένει ο Ειδικός Φόρος Πολυτελείας 10% στα κοσμήματα αξίας άνω των 1.000 ευρώ. Το ΒΕΑ έχει επανέλθει θεσμικά στο θέμα, αποστέλλοντας επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας την άμεση κατάργηση ενός μέτρου που θεσπίστηκε ως έκτακτο εισπρακτικό εργαλείο το 2010, αλλά εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα έναν παραγωγικό και εξαγώγιμο κλάδο. Σε σύγκριση με χώρες όπως η Ιταλία ή η Τουρκία, όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη επιβάρυνση, τα ελληνικά κοσμήματα καθίστανται ακριβότερα, γεγονός που αποθαρρύνει τόσο τους ξένους επισκέπτες όσο και τους εγχώριους καταναλωτές.

Παράλληλα, η εκτίναξη των τιμών του χρυσού και των πολύτιμων μετάλλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την περίοδο 2025-2026, έχει συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους των βιοτεχνιών. Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, μετακυλίεται δύσκολα στον τελικό καταναλωτή, ιδίως σε ένα περιβάλλον μειωμένης αγοραστικής δύναμης και επίμονου πληθωρισμού.

Σοβαρό πρόβλημα, αποτελεί και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Η τέχνη του αργυροχρυσοχόου, δεν προσελκύει πλέον επαρκώς τη νέα γενιά, με αποτέλεσμα τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού και τον κίνδυνο απώλειας τεχνογνωσίας. Το ΒΕΑ έχει ζητήσει ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση των σχολών με την αγορά εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, υψηλό ΦΠΑ, γραφειοκρατία και πιέσεις από φθηνά εισαγόμενα προϊόντα και το ηλεκτρονικό εμπόριο, που αλλάζει ριζικά τους όρους ανταγωνισμού.

Το ΒΕΑ δηλώνει ξεκάθαρα, ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του με τεκμηριωμένες προτάσεις, διεκδικώντας την άρση στρεβλώσεων – με πρώτη την κατάργηση του φόρου πολυτελείας – και τη διαμόρφωση ενός σταθερού, αναπτυξιακού πλαισίου, που θα επιτρέψει στην ελληνική αργυροχρυσοχοΐα να ενισχύσει τη δυναμική και την εξωστρέφειά της.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του ΒΕΑ, είχαν συναντήσεις στο περίπτερο του Επιμελητηρίου, με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κο Βουτσινά, τον πρόεδρο της ΠΟΒΑΚΩ κο Καλπακίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθήνας κο Σπυρομήλιο και εκπροσώπους Επιμελητηρίων και Συλλόγων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΕΑ: Έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και την ψηφιοποίηση μέσω της πλατφόρμας Open Business
Επιχειρήσεις

ΒΕΑ: Έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και την ψηφιοποίηση μέσω της πλατφόρμας Open Business

ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Παρέμβαση Δαμίγου (ΒΕΑ) για στήριξη επιχειρήσεων τροφίμων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Παρέμβαση Δαμίγου (ΒΕΑ) για στήριξη επιχειρήσεων τροφίμων

Δαμίγος (ΒΕΑ): Κρίσιμη η άμεση εφαρμογή του πακέτου €5,3 δισ. για την ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ
Επιχειρήσεις

Δαμίγος (ΒΕΑ): Κρίσιμη η άμεση εφαρμογή του πακέτου €5,3 δισ. για την ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ