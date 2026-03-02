ΒΕΑ: Δυναμικό «παρών» στην Athens International Jewellery Show - Στο επίκεντρο η κατάργηση του φόρου πολυτελείας

Με δυναμική παρουσία και ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της Athens International Jewellery Show 2026, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo. Πρόκειται για τη σημαντικότερη επαγγελματική διοργάνωση του κλάδου κοσμήματος και αργυροχρυσοχοΐας, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν θεσμό που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και τη διαχρονική αξία της ελληνικής βιοτεχνικής παραγωγής. Το ΒΕΑ, πιστό στην αρχή στήριξης της εξωστρέφειας των Μελών του και βάσει της κλαδικής πολιτικής του, επιδότησε πλήρως, το κόστος των εκθεσιακών περιπτέρων, σε επιχειρήσεις – μέλη του, στην Έκθεση.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, παρέστη στα εγκαίνια της έκθεσης, με προσκεκλημένο τον υφυπουργό Ανάπτυξης, κο Καλαφάτη, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξη του Επιμελητηρίου, στα δίκαια αιτήματα του κλάδου. Η αργυροχρυσοχοΐα, αποτελεί έναν ιστορικό και εξαγωγικό τομέα της ελληνικής μεταποίησης, με έντονο αποτύπωμα στην απασχόληση και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Το ΒΕΑ έχει επανειλημμένα αναδείξει τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, προχωρώντας σε στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας.

Κυρίαρχο ζήτημα, παραμένει ο Ειδικός Φόρος Πολυτελείας 10% στα κοσμήματα αξίας άνω των 1.000 ευρώ. Το ΒΕΑ έχει επανέλθει θεσμικά στο θέμα, αποστέλλοντας επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας την άμεση κατάργηση ενός μέτρου που θεσπίστηκε ως έκτακτο εισπρακτικό εργαλείο το 2010, αλλά εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα έναν παραγωγικό και εξαγώγιμο κλάδο. Σε σύγκριση με χώρες όπως η Ιταλία ή η Τουρκία, όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη επιβάρυνση, τα ελληνικά κοσμήματα καθίστανται ακριβότερα, γεγονός που αποθαρρύνει τόσο τους ξένους επισκέπτες όσο και τους εγχώριους καταναλωτές.

Παράλληλα, η εκτίναξη των τιμών του χρυσού και των πολύτιμων μετάλλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την περίοδο 2025-2026, έχει συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους των βιοτεχνιών. Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, μετακυλίεται δύσκολα στον τελικό καταναλωτή, ιδίως σε ένα περιβάλλον μειωμένης αγοραστικής δύναμης και επίμονου πληθωρισμού.

Σοβαρό πρόβλημα, αποτελεί και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Η τέχνη του αργυροχρυσοχόου, δεν προσελκύει πλέον επαρκώς τη νέα γενιά, με αποτέλεσμα τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού και τον κίνδυνο απώλειας τεχνογνωσίας. Το ΒΕΑ έχει ζητήσει ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση των σχολών με την αγορά εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, υψηλό ΦΠΑ, γραφειοκρατία και πιέσεις από φθηνά εισαγόμενα προϊόντα και το ηλεκτρονικό εμπόριο, που αλλάζει ριζικά τους όρους ανταγωνισμού.

Το ΒΕΑ δηλώνει ξεκάθαρα, ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του με τεκμηριωμένες προτάσεις, διεκδικώντας την άρση στρεβλώσεων – με πρώτη την κατάργηση του φόρου πολυτελείας – και τη διαμόρφωση ενός σταθερού, αναπτυξιακού πλαισίου, που θα επιτρέψει στην ελληνική αργυροχρυσοχοΐα να ενισχύσει τη δυναμική και την εξωστρέφειά της.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του ΒΕΑ, είχαν συναντήσεις στο περίπτερο του Επιμελητηρίου, με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κο Βουτσινά, τον πρόεδρο της ΠΟΒΑΚΩ κο Καλπακίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθήνας κο Σπυρομήλιο και εκπροσώπους Επιμελητηρίων και Συλλόγων.