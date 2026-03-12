Ραυτόπουλος (ΕΕΚΕ): Ο καταναλωτής είναι αντιμέτωπος με αισχροκέρδεια, εξαπάτηση και μειωμένη αγοραστική δύναμη

Λόγο για ακρίβεια, αισχροκέρδεια και εξαπάτηση εις βάρος των καταναλωτών έκανε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), την Τετάρτη (11/3), στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο: «Πώς διαμορφώνεται η τιμή στην αλυσίδα του τροφίμου. Οι προτάσεις για Δίκαιη Τιμή».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΚΕ τόνισε ότι ο καταναλωτής από το 2021 βιώνει αισχροκέρδεια, ακρίβεια, παραπλάνηση και εξαπάτηση και μειωμένη αγοραστική δύναμη.

«Η αγορά τροφίμων χρειάζεται διαφάνεια και δίκαιη κατανομή αξίας, γιατί όταν η αξία δεν κατανέμεται δίκαια, ούτε η αγορά είναι βιώσιμη ούτε ο καταναλωτής προστατευμένος», υπογράμμισε ο ίδιος.

Σημείωσε, δε, ότι η ενίσχυση των συνεταιρισμών δίνει δύναμη στους παραγωγούς και ότι μόνο με διαφάνεια, εποπτεία και ισορροπία διαπραγματευτικής δύναμης, η αγορά γίνεται βιώσιμη για όλους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι «ελληνοποιήσεις» κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά και αδικούν τον Έλληνα παραγωγό.

Για την προστασία καταναλωτών και παραγωγών και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δικαιοσύνης και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά τροφίμων, ο κ. Ραυτόπουλος τόνισε πως είναι απαραίτητα τα εξής: