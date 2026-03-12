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Έξι στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν τον κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης υψηλό
Επιχειρήσεις
13:46 - 12 Μαρ 2026

Έξι στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν τον κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης υψηλό

Reporter.gr Newsroom
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Ο κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων δεν αποτελεί πλέον θεωρητική απειλή για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Mastercard και της Focus Bari, το 80% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί απόπειρα phishing ή scamming το τελευταίο έτος, ενώ το 74% εκτιμά ότι οι απειλές θα ενταθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Η έρευνα καταγράφει μια αγορά που έχει σημειώσει πρόοδο, ωστόσο συνεχίζει να εμφανίζει κρίσιμα κενά στην ετοιμότητα. Περισσότερες από έξι στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν υψηλό τον κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης, ενώ μία στις δύο έχει θέσει την κυβερνοασφάλεια στις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες. Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 27% διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαχείριση κυβερνοαπειλών, ενώ το 55% αναγνωρίζει ως σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου την ανθρώπινη συμπεριφορά και την απροσεξία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Cyber Insights της Mastercard, το “malware” (κακόβουλο λογισμικό), το “ransomware” (επιθέσεις που δεσμεύουν δεδομένα ζητώντας λύτρα) και το “phishing” (διαδικτυακή απάτη με στόχο την υποκλοπή στοιχείων) αποτελούν σχεδόν το 50% των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα, με κύριο στόχο προσωπικά και οικονομικά δεδομένα πελατών. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος στην Ελλάδα συγκεντρώνει σημαντικά υψηλό ποσοστό επιθέσεων, φτάνοντας το 15% — ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ανέρχεται στο 12%*.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: σύμφωνα με το Mastercard RiskRecon Index, οι ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σε 8 από τους 9 δείκτες κυβερνοανθεκτικότητας**.

MC Infographic a6916

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο εξέλιξης, καθώς το 80% των επιχειρήσεων γνωρίζει την ύπαρξη λύσεων ΑΙ για την πρόληψη και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, ενώ περισσότερες από επτά στις δέκα εκφράζουν πρόθεση ενσωμάτωσής τους τα επόμενα χρόνια, υπό την προϋπόθεση συνεργασίας με αξιόπιστους παρόχους και διασφάλισης προσιτού κόστους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Mastercard έχει επενδύσει περισσότερα από 11 δισ. δολάρια τα τελευταία χρόνια σε τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας λύσεις και εργαλεία που ενισχύουν την ψηφιακή προστασία. Οι δυνατότητες αυτές, που αξιοποιούνται για τη θωράκιση του παγκόσμιου δικτύου της, είναι πλέον διαθέσιμες και στις επιχειρήσεις. Λύσεις όπως το Cyber Insights και το RiskRecon συμβάλλουν στην αποτύπωση της έκθεσης σε κινδύνους και στην έγκαιρη ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας, ενισχύοντας τη συνολική τους ανθεκτικότητα.

Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα εμπιστοσύνης στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα, όμως η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία είναι αυτή που θα καθορίσει το επίπεδο ανθεκτικότητάς τους τα επόμενα χρόνια. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακοί κίνδυνοι εξελίσσονται διαρκώς, η στρατηγική διαχείριση των κυβερνοαπειλών οφείλει να ενσωματώνεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων».

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