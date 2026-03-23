ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι ΗΠΑ ζητούν την απόρριψη του Net-Zero Framework και την ακύρωση της έκτακτης συνόδου στον ΙΜΟ για την απανθρακοποίηση
Ναυτιλία
13:17 - 23 Μαρ 2026

Οι ΗΠΑ ζητούν την απόρριψη του Net-Zero Framework και την ακύρωση της έκτακτης συνόδου στον ΙΜΟ για την απανθρακοποίηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την απόρριψη του σχεδίου Net-Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν υφίσταται λόγος να πραγματοποιηθεί η έκτακτη σύνοδος MEPC/ES.2 που έχει προγραμματιστεί να επαναληφθεί εντός του έτους για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Σύμφωνα με την αμερικανική πρόταση η οποία υποβλήθηκε ενόψει της 84ης συνοδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι δεν υπάρχει συναίνεση γύρω από τη σημερινή μορφή του πλαισίου και ότι αυτό παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες.

Η θέση των ΗΠΑ συνδέεται με υποβολή κρατών με επικεφαλής την Αλγερία και συνυπογράφοντες το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σομαλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ομάδα αυτή υποστηρίζει ότι το Net-Zero Framework, όπως είχε παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2025, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη συναίνεση για να εφαρμοστεί. Με βάση την ίδια γραμμή, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η συνέχιση της συζήτησης πάνω στο σημερινό κείμενο δεν διευκολύνει την εξεύρεση κοινής θέσης μεταξύ των κρατών-μελών.

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί τον βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου ο ΙΜΟ επιχειρεί να υλοποιήσει τη στρατηγική του 2023 για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας. Εγκρίθηκε σε αρχικό επίπεδο στη MEPC 83 τον Απρίλιο του 2025 και συνδυάζει δύο βασικά στοιχεία, ένα τεχνικό σκέλος με πρότυπο καυσίμου για τη σταδιακή μείωση της έντασης εκπομπών και ένα οικονομικό σκέλος με μηχανισμό τιμολόγησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε ομαλά. Η έκτακτη σύνοδος MEPC/ES.2, που συνεδρίασε τον Οκτώβριο του 2025 με στόχο την υιοθέτηση των σχετικών τροποποιήσεων στο MARPOL Annex VI, ανεστάλη για δώδεκα μήνες, καθώς τα κράτη-μέλη δεν κατέληξαν σε επαρκή σύγκλιση. Ο ΙΜΟ έχει ανακοινώσει επισήμως ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν το 2026, με στόχο να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω διαβουλεύσεις και αναζήτηση συναίνεσης.

Παράλληλα, επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί και από άλλη ομάδα κρατών, με την Αργεντινή, τη Λιβερία και τον Παναμά να επισημαίνουν ότι η αντίθεση στο σχέδιο συνδέεται με γεωπολιτικά, οικονομικά και διαδικαστικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τη δική τους προσέγγιση, το μέτρο έντασης καυσίμου αερίων του θερμοκηπίου θεωρείται περιοριστικό, ενώ παραμένουν ανοικτά κρίσιμα ζητήματα όπως ο μηχανισμός ανταμοιβής, οι τιμές αξιολόγησης κύκλου ζωής και η διακυβέρνηση του Ταμείου του ΙΜΟ.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ δίνει πλέον πιο καθαρό πολιτικό βάρος στη διαφωνία γύρω από το Net-Zero Framework και μεταφέρει τη συζήτηση από τις τεχνικές λεπτομέρειες στο ίδιο το μέλλον της διαδικασίας. Έτσι, η MEPC 84 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα δείξει αν ο ΙΜΟ μπορεί να διατηρήσει ενιαία πορεία στο θέμα της απανθρακοποίησης ή αν οι αντιθέσεις θα οδηγήσουν σε νέα καθυστέρηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος πονοκέφαλος για την ΕΚΤ: Μισθοί σε άνοδο, πληθωρισμός σε πίεση
Οικονομία

Νέος πονοκέφαλος για την ΕΚΤ: Μισθοί σε άνοδο, πληθωρισμός σε πίεση

Λυμπερόπουλος (Ταξί): Αύξηση στο κόμιστρο και απεργίες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Λυμπερόπουλος (Ταξί): Αύξηση στο κόμιστρο και απεργίες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου

Elxis: «Βουτιά» στη ζήτηση για Golden Visa – Ποιοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα
Ακίνητα

Elxis: «Βουτιά» στη ζήτηση για Golden Visa – Ποιοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

Κακλαμάνης: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία για τον τέως υπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή
Πολιτική

Κακλαμάνης: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία για τον τέως υπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή

Στάρμερ για φωτιά σε εβραϊκά ασθενοφόρα: «Αποτρόπαιη» επίθεση - Το Ισραήλ «βλέπει» εμπλοκή του Ιράν
Ειδήσεις

Στάρμερ για φωτιά σε εβραϊκά ασθενοφόρα: «Αποτρόπαιη» επίθεση - Το Ισραήλ «βλέπει» εμπλοκή του Ιράν

Το Ιράν απειλεί με ναρκοπέδιο τον Περσικό Κόλπο: «Κλείνουν οι θαλάσσιες οδοί»
Ειδήσεις

Το Ιράν απειλεί με ναρκοπέδιο τον Περσικό Κόλπο: «Κλείνουν οι θαλάσσιες οδοί»

Αρνητική εκκίνηση για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2026
Οικονομία

Αρνητική εκκίνηση για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2026

Κέρκυρα – Τουρισμός: Τα «κλειδιά» για την ανθεκτικότητα του προορισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κέρκυρα – Τουρισμός: Τα «κλειδιά» για την ανθεκτικότητα του προορισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό
Magazino

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό
Ειδήσεις

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία
Ειδήσεις

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/06/2026 - 14:09

Πύρινος συναγερμός στο Πευκάλι Κορινθίας – Εστάλη 112 για εκκένωση

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ