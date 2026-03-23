Οι ΗΠΑ ζητούν την απόρριψη του Net-Zero Framework και την ακύρωση της έκτακτης συνόδου στον ΙΜΟ για την απανθρακοποίηση

Την απόρριψη του σχεδίου Net-Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν υφίσταται λόγος να πραγματοποιηθεί η έκτακτη σύνοδος MEPC/ES.2 που έχει προγραμματιστεί να επαναληφθεί εντός του έτους για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την αμερικανική πρόταση η οποία υποβλήθηκε ενόψει της 84ης συνοδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι δεν υπάρχει συναίνεση γύρω από τη σημερινή μορφή του πλαισίου και ότι αυτό παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες.

Η θέση των ΗΠΑ συνδέεται με υποβολή κρατών με επικεφαλής την Αλγερία και συνυπογράφοντες το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σομαλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ομάδα αυτή υποστηρίζει ότι το Net-Zero Framework, όπως είχε παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2025, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη συναίνεση για να εφαρμοστεί. Με βάση την ίδια γραμμή, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η συνέχιση της συζήτησης πάνω στο σημερινό κείμενο δεν διευκολύνει την εξεύρεση κοινής θέσης μεταξύ των κρατών-μελών.

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί τον βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου ο ΙΜΟ επιχειρεί να υλοποιήσει τη στρατηγική του 2023 για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας. Εγκρίθηκε σε αρχικό επίπεδο στη MEPC 83 τον Απρίλιο του 2025 και συνδυάζει δύο βασικά στοιχεία, ένα τεχνικό σκέλος με πρότυπο καυσίμου για τη σταδιακή μείωση της έντασης εκπομπών και ένα οικονομικό σκέλος με μηχανισμό τιμολόγησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε ομαλά. Η έκτακτη σύνοδος MEPC/ES.2, που συνεδρίασε τον Οκτώβριο του 2025 με στόχο την υιοθέτηση των σχετικών τροποποιήσεων στο MARPOL Annex VI, ανεστάλη για δώδεκα μήνες, καθώς τα κράτη-μέλη δεν κατέληξαν σε επαρκή σύγκλιση. Ο ΙΜΟ έχει ανακοινώσει επισήμως ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν το 2026, με στόχο να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω διαβουλεύσεις και αναζήτηση συναίνεσης.

Παράλληλα, επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί και από άλλη ομάδα κρατών, με την Αργεντινή, τη Λιβερία και τον Παναμά να επισημαίνουν ότι η αντίθεση στο σχέδιο συνδέεται με γεωπολιτικά, οικονομικά και διαδικαστικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τη δική τους προσέγγιση, το μέτρο έντασης καυσίμου αερίων του θερμοκηπίου θεωρείται περιοριστικό, ενώ παραμένουν ανοικτά κρίσιμα ζητήματα όπως ο μηχανισμός ανταμοιβής, οι τιμές αξιολόγησης κύκλου ζωής και η διακυβέρνηση του Ταμείου του ΙΜΟ.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ δίνει πλέον πιο καθαρό πολιτικό βάρος στη διαφωνία γύρω από το Net-Zero Framework και μεταφέρει τη συζήτηση από τις τεχνικές λεπτομέρειες στο ίδιο το μέλλον της διαδικασίας. Έτσι, η MEPC 84 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα δείξει αν ο ΙΜΟ μπορεί να διατηρήσει ενιαία πορεία στο θέμα της απανθρακοποίησης ή αν οι αντιθέσεις θα οδηγήσουν σε νέα καθυστέρηση.