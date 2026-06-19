Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 17 Ιουνίου 2026, το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα – Σλοβακία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND EXPO 2026. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), την Enterprise Greece και τον οργανισμό Slovak Investment and Trade Development (SARIO), με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network Hellas και του Επιμελητήριου της Σλοβακίας (Slovak Chamber of Commerce and Industry).

Σκοπός του Φόρουμ ήταν η χαρτογράφηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Σλοβακίας, η ανάδειξη των προοπτικών ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων, καθώς και η δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και σλοβακικών επιχειρήσεων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε: «Η σημερινή συνάντηση αποτελεί μια ευκαιρία να εξετάσουμε τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών με έναν τρόπο πιο πρακτικό, στοχευμένο και φιλόδοξο. Η Σλοβακία είναι μια χώρα με ισχυρή βιομηχανική βάση και διεθνώς αναγνωρισμένη θέση στην αυτοκινητοβιομηχανία και την τεχνολογία. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, διανύει μια περίοδο παραγωγικού μετασχηματισμού. Επενδύει στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση. Η ελληνική επιχειρηματικότητα αλλάζει. Γίνεται πιο δυναμική, πιο διεθνοποιημένη και πιο έτοιμη να επιδιώξει συνεργασίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Το διμερές εμπόριο παραμένει περιορισμένης κλίμακας, γεγονός που αναδεικνύει τα περιθώρια ανάπτυξης που ανοίγονται μπροστά μας σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, τα logistics, ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες. Για το ΕΒΕΑ, πρωτοβουλίες όπως αυτή έχουν σκοπό να μετατρέψουν τη διπλωματία σε συνεργασίες. Γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συναντήσεις B2B. Εκεί βρίσκεται η ουσία: στην άμεση επαφή, στην ανταλλαγή ιδεών και στην αναζήτηση κοινού επιχειρηματικού οφέλους».

Ο CEO της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Το Greece–Slovakia Business Forum ανέδειξε τις πραγματικές δυνατότητες ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Σλοβακίας, πέρα από τη στενή έννοια των εμπορικών συναλλαγών. Οι δύο χώρες διαθέτουν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν πιο στοχευμένες συνεργασίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, η τεχνολογία, η καινοτομία, η ενέργεια, τα logistics, η αγροδιατροφή και οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά πιο ανθεκτικές αλυσίδες αξίας, νέες παραγωγικές συνεργασίες και ισχυρότερη διασύνδεση των επιχειρήσεών της, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ιδιαίτερη σημασία. Δημιουργούν πρακτικούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και αγορών. Στην Enterprise Greece συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την ανάδειξη της Ελλάδας ως αξιόπιστου επενδυτικού και επιχειρηματικού προορισμού και την προώθηση διεθνών συνεργασιών με μετρήσιμη προστιθέμενη αξία».

Η Πρέσβης της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Marcela Hanusová, εξήρε τις εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών και επεσήμανε ότι το Φόρουμ αποτελεί μια σπουδαία γέφυρα για τη μετατροπή της διπλωματίας σε ουσιαστικές εταιρικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο των κεντρικών ομιλιών, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. Χάρης Θεοχάρης, καλωσόρισε, μαζί με τον Σλοβάκο ομόλογό του, Υφυπουργό Εξωτερικών Rastislav Chovanec, τους συμμετέχοντες στο Ελληνοσλοβακικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και παρουσίασε τη σύγχρονη Ελλάδα, η οποία αποτελεί πλέον διεθνές σημείο αναφοράς για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεών της. Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τα σημαντικά επιτεύγματα της χώρας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πλατφόρμα gov.gr, η οποία προσφέρει σήμερα περισσότερες από 2.250 ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, έχει εξυπηρετήσει πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες και δημιουργεί ετήσιο οικονομικό όφελος που προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ για πολίτες, επιχειρήσεις και το Δημόσιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία του AI Factory «Φάρος» στο Λαύριο, το οποίο συγκαταλέγεται στους επτά πρώτους αντίστοιχους κόμβους που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνοσλοβακικής συνεργασίας, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη ενέργεια, η άμυνα, ο τουρισμός και ο αγροδιατροφικός κλάδος. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας στην αξιοποίηση ευκαιριών όπως το συγκεκριμένο φόρουμ, επισημαίνοντας την ανάγκη οι επαφές και οι συζητήσεις να μετουσιώνονται σε ουσιαστικές συνεργασίες και επιχειρηματικές συμφωνίες με απτά και μετρήσιμα οφέλη για τις επιχειρήσεις, καθώς και για τις οικονομίες και τις κοινωνίες των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, κ. Rastislav Chovanec, επικεντρώθηκε στη δυναμική της σλοβακικής αγοράς και τις δυνατότητες κοινών ευρωπαϊκών δράσεων.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Δημήτρης Καρύδης (Senior Advisor, Enterprise Greece ΑΕ) και η κα Silvia Radovanović (Σύμβουλος του Τμήματος Εξωτερικού Εμπορίου του SARIO), ανέλυσαν τα οικονομικά προφίλ, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα επενδυτικά κίνητρα που προσφέρουν οι δύο χώρες. Ακολούθησε Pitching Session Σλοβάκικων Εταιρειών, κατά τη διάρκεια του οποίου επιχειρήσεις από τη Σλοβακία παρουσίασαν τις καινοτόμες λύσεις και τα προϊόντα τους.

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή περισσότερων από 50 στοχευμένων συναντήσεων B2B μεταξύ ελληνικών και σλοβακικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε απευθείας επαφή, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να θέσουν τις βάσεις για επιχειρηματικές συμπράξεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.