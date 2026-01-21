ICEYE: Επέκταση συνεργασίας με την Ουκρανία για την ενίσχυση της αμυντικής κυριαρχίας της χώρας

Η ICEYE, που δραστηριοποιείται στις δορυφορικές λειτουργίες ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) και πελάτης της που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας υπέγραψαν νέα συμφωνία για τη σημαντική διεύρυνση της συνεργασίας τους στον τομέα της διαστημικής συλλογής δεδομένων. Η συμφωνία διασφαλίζει ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας θα συνεχίσει να λαμβάνει μεγάλο όγκο δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης μέσω του κορυφαίου, παγκοσμίως, αστερισμού SAR της ICEYE, ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας με άμεση και διαρκή εποπτεία των περιοχών ενδιαφέροντος.

Η νέα συμφωνία έρχεται να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρει η ICEYE στην Ουκρανία από το 2022. Η Ουκρανία έχει ήδη αποδείξει ότι οι διαστημικές πληροφορίες δεν είναι μόνο στρατηγικό πλεονέκτημα, αλλά και επιχειρησιακό εργαλείο που επηρεάζει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, όταν η ταχύτητα απόκρισης είναι καθοριστική. Με τη διευρυμένη πρόσβαση στα δεδομένα της ICEYE, η Ουκρανία αποκτά ταχύτερη και ακριβέστερη εικόνα των εξελίξεων στο έδαφος, περιορίζοντας την αβεβαιότητα όταν κάθε λεπτό μετρά. Η συμφωνία αξιοποιεί τις στρατηγικές επενδύσεις της ICEYE σε δυνατότητες άμεσης διάθεσης δεδομένων που απαιτούνται για αποτελεσματική επιχειρησιακή υποστήριξη.

Ως διαχειριστής του μεγαλύτερου αστερισμού δορυφόρων SARστον κόσμο, η ICEYE προσφέρει πλήρη παγκόσ μια κάλυψη,ανάλυσης έως 16 εκατοστά, την υψηλότερη ανάλυση καθώςκαι την υψηλότερη συχνότητα επαναληπτικής κάλυψης στην αγορά. Χρησιμοποιώντας παλμούς ραντάρ αντί για ηλιακό φως, η τεχνολογία της ICEYE «διαπερνά» το σκοτάδι της νύχτας, τα σύννεφα και τον καπνό, παρέχοντας αξιόπιστες εικόνες ακόμη και όταν οι οπτικές δυνατότητες είναι περιορισμένες. Αυτό είναι καθοριστικό στην Ουκρανία, όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες συχνά παρεμποδίζουν τους παραδοσιακούς αισθητήρες και η συνεχής απεικόνιση είναι απαραίτητη για επιχειρησιακές ανάγκες.

Ο John Cartwright, Senior VP o f Data Product της ICEYE,δήλωσ ε σχετικά: «Στην ICEYE, είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε τις ομάδες άμυνας της Ουκρανίας με αξιόπιστα, και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, δορυφορικά δεδομένα από την αρχή της εισβολής. Το σημερινό περιβάλλον αναδεικνύει κάτι ξεκάθαρα: το Διάστημα δεν είναι πλέον μόνο ένα στρατηγικό πεδίο — αποτελεί ένα ενεργό πεδίο άμυνας. Αυτό απαιτεί δορυφορικά δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν σχεδόν άμεσα, ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες».

«Η συμφωνία αυτή ενισχύει την πρόσβαση στις εικόνες SAR υψηλής ανάλυσης που παρέχουμε, βοηθώντας την Ουκρανία να λαμβάνει αποφάσεις ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η ICEYE στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι σε αυτές τις εχθροπραξίες και παραμένει βαθιά προσηλωμένη στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης συνολικά, διασφαλίζοντας ότι οι σύμμαχοί μας διαθέτουν τα καλύτερα, έτοιμα προς αξιοποίηση, δεδομένα τη στιγμή που τα χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε ο κ. Cartwright.

Η τεχνολογία της ICEYE είναι ικανή να παρέχει απεικόνιση υψηλής ανάλυσης έως και 16 εκ. μέσω των δορυφόρωνGeneration 4, καθώς και λειτουργίες ευρείας κάλυψης, όπως το Scan Wide, που καλύπτει περιοχές 200 χλμ. επί 300 χλμ. Επιπλέον, η τεχνολογία ηλεκτρονικής κατεύθυνσης δέσμης της ICEYE επιτρέπει τη λήψη δεκάδων εικόνων υψηλής ανάλυσης μέσα σε λίγα μόλις λεπτά δορυφορικού χρόνου απεικόνισης.