ICEYE: Επέκταση συνεργασίας με την Ουκρανία για την ενίσχυση της αμυντικής κυριαρχίας της χώρας

Η νέα συμφωνία έρχεται να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρει η ICEYE στην Ουκρανία από το 2022. Η Ουκρανία έχει ήδη αποδείξει ότι οι διαστημικές πληροφορίες δεν είναι μόνο στρατηγικό πλεονέκτημα, αλλά και επιχειρησιακό εργαλείο που επηρεάζει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, όταν η ταχύτητα απόκρισης είναι καθοριστική. Με τη διευρυμένη πρόσβαση στα δεδομένα της ICEYE, η Ουκρανία αποκτά ταχύτερη και ακριβέστερη εικόνα των εξελίξεων στο έδαφος, περιορίζοντας την αβεβαιότητα όταν κάθε λεπτό μετρά. Η συμφωνία αξιοποιεί τις στρατηγικές επενδύσεις της ICEYE σε δυνατότητες άμεσης διάθεσης δεδομένων που απαιτούνται για αποτελεσματική επιχειρησιακή
Ως διαχειριστής του μεγαλύτερου αστερισμού δορυφόρων SARστον κόσμο, η ICEYE προσφέρει πλήρη παγκόσ
Ο John Cartwright, Senior VP o
«Η συμφωνία αυτή ενισχύει την πρόσβαση στις εικόνες SAR υψηλής ανάλυσης που παρέχουμε, βοηθώντας την Ουκρανία να λαμβάνει αποφάσεις ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η ICEYE στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι σε αυτές τις εχθροπραξίες και παραμένει βαθιά προσηλωμένη στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης συνολικά, διασφαλίζοντας ότι οι σύμμαχοί μας διαθέτουν τα καλύτερα, έτοιμα προς αξιοποίηση, δεδομένα τη στιγμή που τα χρειάζονται περισσότερο», πρόσθεσε ο κ. Cartwright.
Η τεχνολογία της ICEYE είναι ικανή να παρέχει απεικόνιση υψηλής ανάλυσης έως και 16 εκ. μέσω των δορυφόρωνGeneration 4, καθώς και λειτουργίες ευρείας κάλυψης, όπως το Scan Wide, που καλύπτει περιοχές 200 χλμ. επί 300 χλμ. Επιπλέον, η τεχνολογία ηλεκτρονικής κατεύθυνσης δέσμης της ICEYE επιτρέπει τη λήψη δεκάδων εικόνων υψηλής ανάλυσης μέσα σε λίγα μόλις λεπτά δορυφορικού χρόνου απεικόνισης.