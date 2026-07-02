Μπρατάκος: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), συμμετέχοντας ενεργά θεσμικά και υπεύθυνα στον δημόσιο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κατέθεσε αναλυτικό Υπόμνημα Θέσεων προς τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη η διαδικασία αυτή να αποτελέσει πεδίο εθνικής ωριμότητας και ευρείας συνεννόησης, θέτοντας τις στέρεες βάσεις για την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, επισημαίνει: «Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Παραμένει, όμως, μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις: παραγωγικότητα, δημογραφικό, δεξιότητες, κλιματική προσαρμογή, τεχνολογική μετάβαση, ενεργειακό κόστος, ταχύτητα Δικαιοσύνης, ποιότητα Δημόσιας Διοίκησης, θεσμική εμπιστοσύνη. Η Συνταγματική Αναθεώρηση μπορεί να γίνει το θεμέλιο ενός νέου παραγωγικού και θεσμικού συμβολαίου. Ενός συμβολαίου που θα αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη χρειάζεται σταθερούς κανόνες, η επιχειρηματικότητα δημιουργεί θέσεις εργασίας και κοινωνικό πλούτο, η φορολογική ασφάλεια είναι προϋπόθεση επενδύσεων, η γρήγορη Δικαιοσύνη είναι θεμέλιο εμπιστοσύνης, το Δημόσιο πρέπει να υπηρετεί και να αξιολογείται, η εκπαίδευση πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον της εργασίας, η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο, η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και εφαρμόσιμη, οι θεσμοί πρέπει να ενώνουν και όχι να διχάζουν. Το ΕΒΕΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στην κοινωνία, δηλώνει την ετοιμότητά του να συμβάλει θεσμικά, τεκμηριωμένα και υπεύθυνα στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με στόχο μια αναθεώρηση που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη, θα απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα αποτελέσει κοινό τόπο εθνικής συνεννόησης, θεσμικής ωριμότητας και αναπτυξιακής προοπτικής».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΑ προτείνει η Συνταγματική Αναθεώρηση να κινηθεί γύρω από τις ακόλουθες εγγυήσεις: