Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn

Οι Pet Shop Boys χάρισαν μία βραδιά γεμάτη νοσταλγία και διαχρονικές επιτυχίες στο Release Athens Festival, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού σε ένα ατελείωτο πάρτι που είχε ξεκινήσει από το απόγευμα με τους Saint Etienne και τον Gramatik. Χιλιάδες fans τραγούδησαν μαζί αγαπημένα κομμάτια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της pop μουσικής, σε ένα εντυπωσιακό show που έγραψε ιστορία.

Το karaoke της Allwyn που απογείωσε διαχρονικές επιτυχίες

Πριν ξεκινήσει το live, οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους εμπειρία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Allwyn, η οποία είναι χορηγός του φεστιβάλ για 4η συνεχή χρονιά. Η μουσική διάθεση χτύπησε κόκκινο από νωρίς, αφού το κοινό ερμήνευσε στο ξεχωριστό karaoke της Allwyn μερικά από τα μεγαλύτερα hits των Pet Shop Boys και όχι μόνο, ενώ, ακριβώς δίπλα, παρέες φίλων έβγαζαν αναμνηστικές φωτογραφίες για να κρατήσουν ζωντανές τις στιγμές στον χρόνο.

Παράλληλα, στο ειδικό stand της Allwyn οι μουσικόφιλοι μπορούσαν να ενημερώνονται για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και να απαντούν σε ένα σχετικό κουίζ κερδίζοντας δώρα.

Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται

Λίγο πριν ακουστούν οι πρώτες νότες της βραδιάς, η Allwyn συνομίλησε με τους fans του θρυλικού βρετανικού ντουέτου και αποκάλυψε ποιο παραδοσιακό ελληνικό φαγητό θα τους κερνούσαν καθώς και ποιο είναι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό τους “sin”.

Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε τι απάντησαν οι fans των Pet Shop Boys στην κάμερα της Allwyn:

{https://youtube.com/shorts/NND5MqIw8pw}

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Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Το VIP μπαλκόνι της Allwyn

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn