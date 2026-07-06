Με χτύπημα καμπάνας από τον Λευκό Οίκο ο Τραμπ γιορτάζει το ράλι της Wall Street

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα σημάνει συμβολικά τη Δευτέρα την έναρξη των συναλλαγών στα δύο μεγαλύτερα χρηματιστήρια της χώρας, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και το Nasdaq, απευθείας από το Οβάλ Γραφείο, καθώς οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρουσιάσει το εντυπωσιακό ράλι της Wall Street ως απόδειξη ότι η οικονομική του πολιτική αποδίδει, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να βρίσκεται μία ανάσα από το ορόσημο των 53.000 μονάδων.

«Όλοι κερδίζουν, επειδή το χρηματιστήριο ανεβαίνει», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) δείχνουν ότι το ανώτερο 1% των εισοδηματιών κατέχει περίπου το 50% του συνολικού μετοχικού πλούτου της χώρας.

Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει επίσης την επίσημη έναρξη του προγράμματος Trump Accounts, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να δώσει στα παιδιά πρόσβαση στην επένδυση σε μετοχές. Περισσότερες από 6 εκατομμύρια οικογένειες έχουν ήδη εγγραφεί στο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει αρχική κρατική εισφορά ύψους 1.000 δολαρίων για κάθε λογαριασμό.