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Κωτσόβολος: Accessibility Partner του ΚΠΙΣΝ για έναν πολιτισμό πιο προσβάσιμο σε όλους
Επιχειρήσεις
12:49 - 23 Ιουλ 2026

Κωτσόβολος: Accessibility Partner του ΚΠΙΣΝ για έναν πολιτισμό πιο προσβάσιμο σε όλους

Reporter.gr Newsroom
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Η συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύει τις υπηρεσίες προσβασιμότητας σε εκδηλώσεις και δράσεις, αναδεικνύοντας την αξία της ισότιμης συμμετοχής στην πολιτιστική εμπειρία.

Μία νέα στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στον πολιτισμό εγκαινιάζουν η Κωτσόβολος και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Ως αποκλειστικός Accessibility Partner για την περίοδο 2026-2027, η Κωτσόβολος στηρίζει τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που προσφέρονται στις εκδηλώσεις και τις δράσεις του ΚΠΙΣΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια», η Κωτσόβολος συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση στην τεχνολογία και ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή. Η νέα συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επεκτείνοντας τη φιλοσοφία του προγράμματος και στον χώρο του πολιτισμού.

Με αφορμή την ανακοίνωση της συνεργασίας ο Κωνσταντίνος Σταματάκης, Chief Marketing Officer της Κωτσόβολος, σημείωσε: «Στην Κωτσόβολος πιστεύουμε ότι η προσβασιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για μία καλύτερη καθημερινότητα. Είναι η βάση ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην καθημερινή ζωή, την τεχνολογία, αλλά και τον πολιτισμό. Η συνεργασία μας με το ΚΠΙΣΝ μάς δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε αυτή τη φιλοσοφία και στον χώρο του πολιτισμού, στηρίζοντας δράσεις πολιτισμού που γίνονται πιο ανοιχτές και πιο προσβάσιμες, συμβάλλοντας, παράλληλα, σε μια κοινωνία με λιγότερα εμπόδια και περισσότερες δυνατότητες για όλους».

Από την πλευρά του ΚΠΙΣΝ, η Αθηνά Μπαλοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης ανέφερε: «Η προσβασιμότητα είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη στοιχεία της αποστολής του ΚΠΙΣΝ. Μέσα από τις δράσεις και υπηρεσίες μας επιδιώκουμε όχι μόνο να διατηρούμε τους χώρους μας φιλόξενους αλλά και να συμβάλλουμε ενεργά ώστε οι χώροι συνάντησης, μάθησης, δημιουργίας και φαντασίας να ανήκουν ισότιμα στο σύνολο της κοινωνίας. Χάρη στο κοινό αυτό όραμα με την Κωτσόβολος, ξεκινάμε μία στρατηγική συνεργασία με στόχο να μεγιστοποιήσουμε το κοινωνικό αποτύπωμα που μπορούμε να έχουμε».

Μέσα από τη συνεργασία της με το ΚΠΙΣΝ, η Κωτσόβολος διευρύνει τις δράσεις της για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που κάνουν τον πολιτισμό πιο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

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