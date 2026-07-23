ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
LSE: Σε 1,35 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος του καύσωνα στη βρετανική οικονομία τον Ιούνιο
Ειδήσεις
12:42 - 23 Ιουλ 2026

LSE: Σε 1,35 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος του καύσωνα στη βρετανική οικονομία τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το κύμα ακραίας ζέστης που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο προκάλεσε την απώλεια περίπου 24 εκατομμυρίων εργατοωρών, με το συνολικό οικονομικό κόστος να εκτιμάται σε 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το London School of Economics (LSE).      

Ο έντονος καύσωνας επηρέασε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες να εκτείνονται από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Ουκρανία, περνώντας από τα Βαλκάνια και τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα με μεγαλύτερη έκθεση στη ζέστη και αυξημένες σωματικές απαιτήσεις, όπως οι κλάδοι των κατασκευών και της γεωργίας, περιόρισαν περισσότερο τον χρόνο εργασίας τους σε σύγκριση με όσους απασχολούνται σε θέσεις με χαμηλότερη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και μικρότερη σωματική επιβάρυνση, όπως ο ακαδημαϊκός τομέας.

Η μελέτη, η οποία κάλυψε την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Grantham του LSE σε συνεργασία με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC). Στο πλαίσιο της έρευνας συμμετείχαν 1.950 ενήλικες από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μέση μείωση του χρόνου εργασίας ανήλθε σε 0,47 ώρες ανά εργαζόμενο. Παράλληλα, το 3,6% των ερωτηθέντων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,25 εκατομμύρια εργαζόμενους σε εθνικό επίπεδο, δήλωσε ότι δεν εργάστηκε καθόλου κατά τη συγκεκριμένη εβδομάδα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Η έρευνα εξέτασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν τις επιπτώσεις του καύσωνα στην καθημερινότητά τους, όπως η επίδραση στις ώρες εργασίας, στην ποιότητα του ύπνου, στις μετακινήσεις τους, αλλά και στις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, σε ποσοστό 87%, ανέφερε τουλάχιστον μία αρνητική επίπτωση στην υγεία του λόγω της ζέστης. Μεταξύ των συχνότερων προβλημάτων καταγράφηκαν οι διαταραχές ύπνου, η αυξημένη κόπωση κατά την εργασία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν συμπτώματα όπως ζάλη, λιποθυμικά επεισόδια και ταχυπαλμίες.

Η διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας Grantham, Ελίζαμπεθ Ρόμπινσον, τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει «μια χώρα που δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη απέναντι στην κλιματική αλλαγή», καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας των χώρων εργασίας απέναντι στις αυξανόμενες θερμοκρασίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή

Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο €300 εκατ. μετά την ΑΜΚ €2,23 δισ.
Επιχειρήσεις

Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο €300 εκατ. μετά την ΑΜΚ €2,23 δισ.

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β&#039; τρίμηνο
Οικονομία

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β' τρίμηνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16
Υγεία

Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες
Ειδήσεις

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά
Υγεία

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο
Ειδήσεις

Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 12:50

Η Ελλάδα στις χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια στην ΕΕ – Άνοδος 15,1% τον Ιούνιο

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:49

Κωτσόβολος: Accessibility Partner του ΚΠΙΣΝ για έναν πολιτισμό πιο προσβάσιμο σε όλους

Ειδήσεις
23/07/2026 - 12:42

LSE: Σε 1,35 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος του καύσωνα στη βρετανική οικονομία τον Ιούνιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 12:38

Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:32

Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο €300 εκατ. μετά την ΑΜΚ €2,23 δισ.

Οικονομία
23/07/2026 - 12:27

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:24

Μπρατάκος: Η 90η ΔΕΘ να σηματοδοτήσει ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο για τη χώρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
23/07/2026 - 12:13

Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,5% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Ιούνιο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 12:03

Πανελλαδικές: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Πολιτική
23/07/2026 - 12:02

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 12:00

METLEN και HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:53

Έκτακτo δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν το επόμενο 48ωρο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:39

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα για το LNG

Πολιτική
23/07/2026 - 11:32

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Οικονομία
23/07/2026 - 11:04

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

Ναυτιλία
23/07/2026 - 10:58

Επιταχύνει τον σχεδιασμό της για ναυτιλία και ναυπηγήσεις η Ινδία

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 10:55

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 10:49

EasyJet: Βουτιά 70% στα κέρδη λόγω καυσίμων και αδύναμης ζήτησης

Ναυτιλία
23/07/2026 - 10:36

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα σε δύο πλοία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:31

ifo: Η κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται ξανά

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:17

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:16

Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ στη Μανίλα με επίκεντρο το ουκρανικό

Αναλύσεις
23/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ συνεχίζει τη διαδικασία συσσώρευσης περί τις 2500 μονάδες

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 09:58

Ράλι στις ασιατικές αγορές με οδηγό τη Νότια Κορέα

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:55

Nokia: Κέρδη €434 εκατ. στο β’ τρίμηνο με «όχημα» data centers και AI

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:40

UniCredit: Κέρδη €2,91 δισ. πάνω από τις προβλέψεις, με φόντο την εξαγορά της Commerzbank

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:37

Nestlé: Πουλά το 50% της δραστηριότητας εμφιαλωμένου νερού έναντι €3 δισ.

Σχόλια Αγοράς
23/07/2026 - 09:29

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2.500 μονάδες στο επίκεντρο – Τι θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη τάση

Ναυτιλία
23/07/2026 - 09:23

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference – Η νέα γενιά κοντά στη ναυτιλία και την κρουαζιέρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ