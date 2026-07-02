UNIC Athens: Νέες επενδύσεις σε AI, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας

Έναν χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του στην Ελλάδα, το UNIC Athens παρουσιάζει το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του, δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση, την έρευνα και τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία.

Κατά τη σημερινή παρουσίαση, η διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρουσίασε τον απολογισμό του πρώτου έτους λειτουργίας του UNIC Athens, αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και την ανάπτυξη διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του πανεπιστημίου αποτελεί η διεθνοποίηση, τόσο μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού όσο και μέσω συμπράξεων με ελληνικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενώ παράλληλα συνεργάζεται με το αμερικανικό Purdue University, με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός «ζωντανού εργαστηρίου» (Living Lab), όπου θα αναπτύσσονται εφαρμογές στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και της βιοτεχνολογίας, συνδέοντας την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του πανεπιστημίου, οι τρεις βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του UNIC Athens είναι η Ιατρική, το Engineering και το Business, τομείς στους οποίους διαπιστώνεται αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το UNIC Athens ανέπτυξε έξι σχολές και εννέα προγράμματα σπουδών, ενώ ξεχωρίζει η λειτουργία της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα, καθώς και της πρώτης μη κρατικής Νομικής Σχολής με κατεύθυνση στο Ελληνικό Δίκαιο.

Στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης, το πανεπιστήμιο έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με τον όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG), δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν την κλινική τους άσκηση σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα. Μέσω της πρωτοβουλίας UNIC Evolve, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναπτύσσει ερευνητικές δράσεις γύρω από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, τη μακροζωία και τη βιοάμυνα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει κόμβο καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το UNIC Athens λειτουργεί σήμερα σε campus 12.500 τ.μ. στο Ελληνικό, ενώ αποτελεί το μοναδικό πανεπιστήμιο που θα αναπτυχθεί εντός του The Ellinikon, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια προβλέπεται σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεων, με τη δημιουργία νέων ακαδημαϊκών και ερευνητικών υποδομών, φοιτητικών εστιών και εγκαταστάσεων που θα ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, με την πρώτη φάση του έργου να αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τις κατατάξεις Times Higher Education 2026, μεταξύ των πανεπιστημίων που καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις στην έρευνα, ενώ η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει τη διεθνή διαπίστευση AACSB και από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά προγραμματίζεται η λειτουργία προγράμματος MBA στην Αθήνα.