ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
UNIC Athens: Νέες επενδύσεις σε AI, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
Επιχειρήσεις
08:31 - 02 Ιουλ 2026

UNIC Athens: Νέες επενδύσεις σε AI, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έναν χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του στην Ελλάδα, το UNIC Athens παρουσιάζει το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του, δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση, την έρευνα και τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία.

Κατά τη σημερινή παρουσίαση, η διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρουσίασε τον απολογισμό του πρώτου έτους λειτουργίας του UNIC Athens, αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και την ανάπτυξη διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του πανεπιστημίου αποτελεί η διεθνοποίηση, τόσο μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού όσο και μέσω συμπράξεων με ελληνικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενώ παράλληλα συνεργάζεται με το αμερικανικό Purdue University, με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός «ζωντανού εργαστηρίου» (Living Lab), όπου θα αναπτύσσονται εφαρμογές στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και της βιοτεχνολογίας, συνδέοντας την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του πανεπιστημίου, οι τρεις βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του UNIC Athens είναι η Ιατρική, το Engineering και το Business, τομείς στους οποίους διαπιστώνεται αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το UNIC Athens ανέπτυξε έξι σχολές και εννέα προγράμματα σπουδών, ενώ ξεχωρίζει η λειτουργία της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα, καθώς και της πρώτης μη κρατικής Νομικής Σχολής με κατεύθυνση στο Ελληνικό Δίκαιο.

Στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης, το πανεπιστήμιο έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με τον όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG), δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν την κλινική τους άσκηση σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας.

UNIC Athens Photo 6 6c78c

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα. Μέσω της πρωτοβουλίας UNIC Evolve, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναπτύσσει ερευνητικές δράσεις γύρω από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, τη μακροζωία και τη βιοάμυνα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει κόμβο καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το UNIC Athens λειτουργεί σήμερα σε campus 12.500 τ.μ. στο Ελληνικό, ενώ αποτελεί το μοναδικό πανεπιστήμιο που θα αναπτυχθεί εντός του The Ellinikon, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια προβλέπεται σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεων, με τη δημιουργία νέων ακαδημαϊκών και ερευνητικών υποδομών, φοιτητικών εστιών και εγκαταστάσεων που θα ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, με την πρώτη φάση του έργου να αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τις κατατάξεις Times Higher Education 2026, μεταξύ των πανεπιστημίων που καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις στην έρευνα, ενώ η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει τη διεθνή διαπίστευση AACSB και από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά προγραμματίζεται η λειτουργία προγράμματος MBA στην Αθήνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα €114,57 δισ. ευρώ οι οφειλές προς την Εφορία – Εκτός ρυθμίσεων το 93% των χρεών
Οικονομία

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα €114,57 δισ. ευρώ οι οφειλές προς την Εφορία – Εκτός ρυθμίσεων το 93% των χρεών

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς

Έκθεση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της εξαίρεσης από τον νόμο Jones Act στις ΗΠΑ
Ναυτιλία

Έκθεση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της εξαίρεσης από τον νόμο Jones Act στις ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026
Επιχειρήσεις

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους
Ειδήσεις

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/07/2026 - 09:31

Πιερρακάκης στο Politico: Το Eurogroup πρέπει να προωθήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και καινοτομία

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 09:27

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές με «βουτιά» 5% του Kospi

Νομίσματα
02/07/2026 - 09:05

Κρυπτονομίσματα: Ο Τραμπ κέρδισε $1 δισ., ενώ οι υποστηρικτές του έχασαν μια περιουσία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 08:51

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης χτίζεται με μέταλλα και φθηνή ενέργεια

Τεχνολογία
02/07/2026 - 08:46

Αμερικανική πατέντα για ελληνική τεχνολογία AI έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 08:31

UNIC Athens: Νέες επενδύσεις σε AI, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας

Οικονομία
02/07/2026 - 08:25

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο, με αμετάβλητη καταναλωτική εμπιστοσύνη

Οικονομία
02/07/2026 - 08:05

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα €114,57 δισ. ευρώ οι οφειλές προς την Εφορία – Εκτός ρυθμίσεων το 93% των χρεών

Ναυτιλία
02/07/2026 - 08:00

Έκθεση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της εξαίρεσης από τον νόμο Jones Act στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/07/2026 - 07:54

Μόνιμη αστάθεια στη Μέση Ανατολή: Κατέρρευσαν οι σχέσεις των αραβικών χωρών με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 07:45

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς

Magazino
02/07/2026 - 00:06

Από τον Τεν Τεν στον Μαγκρίτ

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 23:20

Wall Street: Υποχώρηση για τον Nasdaq λόγω ρευστοποιήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Magazino
01/07/2026 - 22:57

Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτική
01/07/2026 - 22:52

Marc: Νέες εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει το 56,7% – Πόσοι λένε «ναι» στον Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 22:40

ΔΥΠΑ: Παράταση υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών

Οικονομία
01/07/2026 - 22:34

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ

Magazino
01/07/2026 - 22:30

«Winter Sheep»: Γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι γεννήθηκαν τη λάθος εποχή

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 22:15

Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 22:00

Bloomberg: Η Ευρώπη θωρακίζει τη χαλυβουργία της απέναντι στην κινεζική υπερπροσφορά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:40

Politico: Γιατί οι οπαδοί της Βοσνίας υποστηρίζουν και την Παλαιστίνη

Magazino
01/07/2026 - 21:30

Από κακοποιημένο αδέσποτο, διεθνής ήρωας: Ο σκύλος που συγκίνησε τον πλανήτη σώζοντας 13 ζωές από τα συντρίμμια

Ειδήσεις
01/07/2026 - 21:10

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

Πολιτική
01/07/2026 - 20:54

Καλαφάτης: Η Ελλάδα χτίζει την πραγματική της ισχύ στη γνώση, την έρευνα και τη δημιουργία

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:34

Politico: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:15

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:02

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:00

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:45

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ