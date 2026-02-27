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Μαζική κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία: Στο στόχαστρο 15 εκατ. ιατρικοί φάκελοι και 1,2 εκατ. τραπεζικοί λογαριασμοί
Ειδήσεις
23:20 - 27 Φεβ 2026

Μαζική κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία: Στο στόχαστρο 15 εκατ. ιατρικοί φάκελοι και 1,2 εκατ. τραπεζικοί λογαριασμοί

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρό πλήγμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων δέχθηκε η Γαλλία, καθώς το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι διοικητικά στοιχεία και ιατρικές σημειώσεις άνω των 15 εκατομμυρίων πολιτών παραβιάστηκαν ύστερα από κυβερνοεπίθεση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο France 2, το οποίο μετέδωσε ότι ανάμεσα στους θιγόμενους περιλαμβάνονται και κορυφαίοι πολιτικοί, ενώ μέρος των δεδομένων έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις πληροφορίες που διέρρευσαν περιλαμβάνονται ευαίσθητα στοιχεία, όπως ενδείξεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ασθενών ή για το εάν έπασχαν από AIDS, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας.

Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2025 και αφορούσε δεδομένα από περίπου 1.500 ιατρεία που χρησιμοποιούσαν λογισμικό της εταιρείας Cegedim Sante. Η παραβίαση περιλάμβανε κυρίως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου και ταχυδρομικές διευθύνσεις ασθενών.

Για 169.000 ασθενείς, ωστόσο, υπήρχαν και ιατρικές σημειώσεις, «ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα», όπως ανέφερε το υπουργείο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν επηρεάστηκαν συνταγές ή αποτελέσματα βιολογικών εξετάσεων.

Η ευθύνη για την επίθεση έχει αναληφθεί, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα της ομάδας. Η Cegedim Sante είχε καταθέσει μήνυση για την κυβερνοεπίθεση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, σημειώνοντας ότι επηρεάστηκαν περίπου 1.500 γιατροί από τους συνολικά 3.800 που χρησιμοποιούσαν το λογισμικό της. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι «στηρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες της και τους ασθενείς τους» και ότι θα «συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές».

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ακόμη μία σοβαρή παραβίαση που ανακοινώθηκε πρόσφατα από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών. Στις 18 Φεβρουαρίου, γνωστοποιήθηκε ότι χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε εθνική βάση τραπεζικών δεδομένων, αντλώντας πληροφορίες για 1,2 εκατομμύρια λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης χρησιμοποίησε κλεμμένα διαπιστευτήρια κρατικού αξιωματούχου για να εισέλθει στο σύστημα και να αποκτήσει στοιχεία όπως αριθμούς λογαριασμών, ονόματα κατόχων και διευθύνσεις, προκαλώντας νέα ανησυχία για την κυβερνοασφάλεια κρίσιμων κρατικών υποδομών στη χώρα.

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