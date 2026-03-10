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ΥΠΕΞ: Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών δεδομένων των επαναπατρισθέντων Ελλήνων
Πολιτική
16:11 - 10 Μαρ 2026

ΥΠΕΞ: Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών δεδομένων των επαναπατρισθέντων Ελλήνων

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τους επαναπατρισθέντες από χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου Έλληνες πολίτες. 

Όπως τονίζει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: «Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και όλες οι διπλωματικές αρχές του εξωτερικού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή της κρίσης σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η επιχείρηση είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες.

Από την εκδήλωση του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών εργάζονται νυχθημερόν. Ιδίως η Κρυπτογραφική Υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και του τελευταίου Έλληνα που επιθυμεί να αποχωρήσει από την περιοχή της κρίσης. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι εργαζόμενοι στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία πραγματοποίησαν περισσότερες από 3000 τηλεφωνικές κλήσεις και δέχτηκε άνω των 1500 ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μετά από καθημερινή εξαντλητική αξιολόγηση συνθηκών ασφαλείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιοχής, προγραμματίζονται διαρκώς ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού. Η οργάνωση της κάθε μίας από αυτές διενεργείται κάτω από ασφυκτική πίεση, η οποία προκύπτει από τα χρονικά παράθυρα ασφαλούς διενέργειας πτήσεων και τις οδηγίες ξένων αρχών που διαρκώς προσαρμόζονται.

Σε ένα από τα πλείστα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την οργάνωση των επόμενων πτήσεων επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών. Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. Εντούτοις, η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο. Η μείζων διακύβευση ήταν και παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες».

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